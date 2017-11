Peinados para cada rostro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Existen muchos tipos de peinado para cada rostro, hay opciones de sobra para resaltar tu belleza y complementar tu look con una gran actitud.Tu corte de cabello y la forma en como lo peinas resaltará tu belleza; la belleza es un rasgo que distingue a todas y cada una de las mujeres que habitan este mundo gracias a la diversidad, aunque también es una realidad que muchas no están potencializando su belleza y viéndose como desean.Una de las razones que explica esta situación es la elección de peinado, ya que a veces nos limitamos a sujetar nuestro cabello con lo que encontramos en el camino (ligas, lápices, plumas, clips…) otras seleccionan un estilo que resta impacto a sus facciones porque no le están sacando el mejor partido a su rostro o no le están brindando la atención que merece.Si te identificas con alguno de estos casos, es momento de que conozcas a fondo cada rasgo de tu cara y que con esa información selecciones un peinado que te haga sentir viva y lucir sensacional.Tu rostro es una carta de presentación cuya belleza merece un peinado increíble, la pregunta es: ¿cómo decidir cuál te va mejor? La respuesta es tan simple como determinar cuál es su forma.Si tu rostro es ovalado¡Eres muy afortunada! Y es que una cara ovalada va con prácticamente cualquier tipo de corte y peinado, sin embargo, hay un estilo que te permitirá dejar boquiabierto a quien te vea: hablamos del Pixie style; así que tú tienes bastantes opciones para elegir.Si tu rostro es redondoLo que necesitas es un peinado que afine tus facciones, por ende, la mejor recomendación que podemos compartirte es optar por flequillos largos rectos y capas sin volumen a los lados.Un look como éste es fácil de lograr, sólo debes confiar en tu belleza y aplicar en tu cabello espuma modeladora.Si tu rostro es cuadradoNo utilices cortes por debajo del hombro, en vez de eso, elige las capas a la altura del mentón.Si tu cabello es un poco más largo que eso, la sugerencia es llevarlo suelto, con un toque de ondas despeinadas que resalte la hermosura de tu rostro.Si tu rostro tiene forma de corazónY tu cabello rompe la barrera de los hombros, puedes recurrir a los alaciados y a los rizos sutiles, eso sí, con una línea descentralizada que reduzca la anchura de la mandíbula y las sienes.Y si tu pelo es corto, puedes combinar las ondas con un fleco poblado, cargado hacia un costado.Si tu rostro tiene forma de diamanteDispones de muchas alternativas como las medias colas, los chongos y las trenzas, ya que favorecen el característico afilado de tu cara.Aunque no se ven mal, las capas no le aportarán nada a tu look, así que lo mejor es descartarlas.Proyecta lo que llevas dentro, ponte guapa, innova y cautiva a todo el mundo empezando por ti misma. #CuidaTuBellezaFUENTE: Eme de Mujer