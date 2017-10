¿Por qué debemos comer diario aguacate?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El aguacate se encuentra rodeado de enigmas ¿aumenta de peso? ¿engorda? Su consumo en exceso suele ser la causa principal que genera su mala fama. Este alimento nativo de México tiene una gran cantidad de beneficios para la salud y aquí te mostramos las razones por las cuales debes comerlo diario. Y no, el precio no es pretexto para no incluirlo en tu dieta: existe el aguacate criollo que también es muy rico y supersaludable.



Combate el mal aliento: Esta fruta contiene las propiedades adecuadas para eliminar el olor que dejan los alimentos que consumimos; es decir, funciona como enjuague.



Funciona como afrodisíaco: Su fibra permite que la sangre circule mejor por el cuerpo, esto optimiza la erección del pene. Asimismo, la semilla mejora la potencia viril; deja el hueso en leche para que se ablande y después lo comes.



Mantiene sana la vista: Rica en luteína, el aguacate protege a la visión contra la degeneración macular y la aparición de cataratas, lo que te garantizará una vista saludable por mucho tiempo.



Reduce los niveles de colesterol: Sus grasas insaturadas reducen el colesterol malo e incrementan el bueno. Además, evita problemas cardiovasculares gracias a que estabiliza los niveles de triglicéridos en el organismo.



Ayuda a bajar de peso: El consumo moderado de aguacate te proporcionará ácidos grasos saludables que provocan sensación de saciedad y regulan los niveles de grasa en el torrente sanguíneo. ¡Evita consumirlo en exceso!



Previene el cáncer: La luteína y vitamina E ayudan a proteger a las células en contra de distintos tipos de cáncer incluyendo el de mama.



Fortalece el sistema inmunológico: El aguacate contiene altos niveles de ácido fólico, lo que ayuda al desarrollo de los bebés y de todos los humanos en general.



Ahora que conoces los beneficios de comer aguacate ¿qué esperas para comerlo? ¡Hay tantas maneras de disfrutarlo!