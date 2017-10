Cosas asquerosas que comes todos los días

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Voy a ser honesta contigo: Nuestra comida es asquerosa. Al usar términos como “sabor natural” o palabras largas y extrañas, las compañías se salen con la suya al agregar ingredientes horribles a los alimentos que consumimos día con día.



Una cosa es mezclar papas fritas con helado, o accidentalmente poner café en los huevos, y otra muy diferente comer gusanos… sin saberlo.



Pintura química en aderezos para ensaladas



El dióxido de titanio es un componente del elemento químico titanio, una sustancia que a veces está contaminado con plomo.



Comúnmente se utiliza en pinturas y bloqueadores, pero muchas corporaciones de alimentos lo agregan a otras cosas, incluyendo aderezos para ensaladas, cremas para café y glaseados.



La industria alimenticia agrega este componente a cientos de productos para que los productos se vean más blancos. Y es que el blanco es un color muy simbólico para la limpieza. Extrañamente, en cuanto hablamos de comida, es mucho mejor que sea natural, a que esté blanca.



Hongos con gusanos



Los gusanos son larvas de mosca, pequeñas criaturas en forma de arroz que se alimentan de los alimentos podridos. La FDA permite 19 gusanos y 74 ácaros en una lata de 3.5 onzas de hongos.



Aunque los gusanos tienen su lugar en el mundo médico (ayudan a curar úlceras y heridas), la mayoría de la gente cree que son muy asquerosos. Sin embargo, son súper saludables.



Estómago de vaca clonada



Tradicionalmente, los fabricantes de queso utilizaban el cuajo derivado de la mucosa del cuarto estómago de un ternero para crear el producto lácteo. Sin embargo, el costo y la limitada disponibilidad de estómagos de ternera ha obligado el desarrollo de varias alternativas, incluyendo el cuajo vegetal, el cuajo microbiano y el cuajo preferido de la industria, una versión genéticamente modificada derivada de un gen de ternero clonado.



Desafortunadamente los efectos de salud a largo plazo del consumo de estos alimentos nunca ha sido estudiado en humanos. Y gracias a que estos ingredientes no van en la tabla nutricional, es difícil evitarlos.



Jugo de glanda anal de castor



Es una sustancia café, amarga y olorosa, llamada castóreo. En la naturaleza se combina con la orina del castor y se utiliza para marcar territorio.



También se utiliza en alimentos procesados y bebidas para agregar el sabor de vainilla o frambuesa.



Este ingrediente no aparece en tablas nutricionales. En lugar de eso, las compañías lo promueven como “sabor natural”. Este es un gran problema entre veganos, vegetarianos y cualquier persona que no quiera comer cualquier secreción anal.