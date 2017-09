¿Es maravilloso tener gato?

(Tomada de la Red)

No hace mucho escribí un post llamado ¿Es maravilloso tener perro?, en el que os aseguraba que habría una segunda parte protagonizada por los gatos.



El día ha llegado, y lo ha hecho porque recientemente se publicó un contenido en otro medio que parecía dar a entender que los gatos son animales más fáciles de mantener que los perros, algo en línea con lo que se oye con frecuencia por la calle.



“Tener gato es más barato que tener perro”, “un perro te obliga a salir a la calle y el gato es más fácil de cuidar”, “en verano el gato se queda solo y no hay problema”, “aunque el piso sea muy pequeño, un gato apenas ocupa”…



Puede hacer un poso de verdad en algo de lo que se dice, pero las cosas no son exactamente así a poco que rasquemos (como gusta hacer a los gatos). Ojo, tampoco olvidéis que los gatos no deberían ser el plan B de los que quieren un perro y les falta tiempo.



Tener un gato puede ser maravilloso si eres de los que son capaces de amar a estos pequeños felinos, si tienes interés en descubrir que cada uno tiene su personalidad, si estás dispuesto a entender cómo se comunican, sus necesidades y dedicarles tiempo.



Por desgracia son demasiados los que creen conocer las necesidades de los gatos y lo único que saben es que necesitan una caja de arena. Son también demasiados los que desconocen todo sobre su comportamiento, manera de comunicarse y necesidades etológicas, incluso teniendo gatos desde hace años.



El gato es uno de los animales de compañía más populares y, al mismo tiempo, un gran desconocido incluso para sus dueños.



Tener gato puede ser maravilloso porque un ronroneo puede ser un masaje en el corazón, pero también es una gran responsabilidad que puede prolongarse durante dos décadas.



Algunas cosas que pueden (o deben) pasar si decides sumar un gato a tu familia:



Tendrás que encontrar un lugar para poner su caja de arena, que no sea junto a su agua y su comida. Suelen ser voluminosas, sobre todo si son cerradas. Y tendrás que tenerla limpia. Hay gatos más exigentes que otros con el tipo de arena y con su estado de limpieza, prepárate por si te sale tiquismiquis.

Por mucho que la caja esté cerrada y tenga puerta, es muy probable que haya arena que salga disparada al suelo. Hay gatos que entierran sus deposiciones con el entusiasmo de un niño entrando en Disneyworld.

También tendrás que ofrecerle rascadores. No todos los rascadores gustan a todos los gatos, habrá que probar. También enseñarle a usarlo para evitar que elija tu mueble favorito como rascador.

Rascadores, caja de arena, juguetes, comedero, bebedero… ¿quién dijo que los gatos no ocupaban nada de espacio?.

Aún con rascadores que le gusten y utilice puede darle por arañar tu mueble favorito. Si aprecias más a ese mueble que a tu gato, mejor no tengas gato.

Los gatos tienen uñas y deben tenerlas. Eso no sólo significa que arañen muebles, sino que pueden arañarnos a nosotros, jugando (importante, nunca se juega con ellos con las manos), sin querer, o porque no hemos sabido interpretar sus señales de aviso para que nos dejen en paz. Hay muchos buenos libros y webs que nos enseñan a entenderlos y es obligatorio leer alguno de ellos si queremos compartir la vida con un gato.

Los gatos no son ariscos e independientes que saben buscarse la vida, son pequeños cazadores territoriales.

Los gatos tienen pelo. Ese pelo se cae, se pega en la ropa y en las tapicerías. Puede parecer una obviedad, pero no conviene pasarlo por alto. Asúmelo si quieres un gato en casa.

Ojo con las ventanas y terrazas. Si corre peligro de caer o de marcharse a vagabundear, habrá que poner mosquiteros o ventilar con la habitación cerrada para que no pueda acceder. Si contáis con terrazas o patios seguros, lo mismo también merece la pena poner alguna gatera.

Son animales que se aferran encantados a rutinas y horarios. Si te viene a despertar a las 7 de la mañana los sábados y domingos, no te extrañes; si se cena a las ocho y te estás retrasando, prepárate para los maullidos exigiendo lo suyo.

Son además animales nocturnos. Bienvenidas sean las carreras y locuras felinas de medianoche. No siempre es así, pero hazte a la idea por si acaso.

Una alimentación de calidad regular y una ingesta de líquidos insuficiente es garantía segura de problemas de salud a medio o largo plazo. El pienso va a ser caro, la comida húmeda es necesaria y el agua fresca y apetecible también.

El gato de la imagen, un macho que aún es un cachorro y muy cariñoso, ha aparecido abandonado en un pueblo de Guadalajara.



Se entrega en adopción en la comunidad de Madrid y Guadalajara. Es preciso testarlo y esterilizarlo.



Fuente:https://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2017/09/11/es-maravilloso-tener-gato/