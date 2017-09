Ropa que nunca debes usar en un avión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Por incómodas, apretadas o porque no son lo suficiente calientitas cuando el aire acondicionado está a todo lo que da. Cuando vueles, no vistas esta ropa:



1. Jumpsuit

Si eres de las que les encanta llevar un jumpsuit porque se ve muy fashion, te sugerimos dejar ese gusto para otro día; la razón es muy sencilla, este tipo de prendas son muy difíciles de quitar cuando vas al sanitario. Lo mismo sucede con prendas que tienen muchos botones o cierres; si eliges algo sencillo, te sentirás mucho más cómoda.



2. Prendas caras o blancas

Las turbulencias son inevitables, ahora, imagina que pediste un refresco o una copa de vino y un poco del líquido se derrama en tu camisa de diseñador, peor escenario no puede haber: Sacar esa mancha puede que sea imposible y, probablemente estés enojada por días. Por ello, evita usar ese tipo de ropa para no tener un catastrófico accidente.



3. Ropa de verano

Puede que tu destino sea una playa, eso no significa que el ambiente del avión sea igual, a veces el aire acondicionado o las alturas hacen que la temperatura baje; por eso debes ser precavida y no confiarte, lleva una chamarra ligera para cubrirte.



4. Zapatos

Las chanclas son muy cómodas y te dejan mover tus deditos con libertad, pero sucede lo mismo que la ropa para el calor; si hará frío o calor, es un misterio, además, los pies acumulan una infinidad de bacterias y muchas sueltan malos olores; mejor evita esos malos ratos y la pena de ambientar el avión. Peor aún, podrías lastimar tus dedos con el roce de las maletas, los asientos o sufrir un pisotón. Y ya sabes lo que se siente cuando te pegas en el dedo meñique del pie.



Por otro lado, hay quienes llevan sus zapatos elegantes de tacón y, para colmo, con muchas tiras. Son mejores los tenis que le den a tus pies el espacio suficiente para estar cómodos por si se hinchan.



5. Prendas irritantes

Algunos tipos de tela provocan comezón en la piel, con las temperaturas bajas, la piel se sensibiliza y cierta ropa la puede irritar, por ello es mejor excluirlas en los viajes para que no estés todo el trayecto rascándote. Opta por telas naturales.



6. Pijamas

Muy sencillo, el avión no es tu casa ni un cuarto de hotel, aunque quieras ir acogedor y hasta llamar la atención, puede ser un poco vergonzoso para ti y el resto de los pasajeros que no dejarán de lanzarte miradas indiscretas.



7. Ropa metálica u holgada

Esas prendas que brillan mucho y te encantan, déjalas en la maleta, la mala noticia es que no tiene nada que ver con incomodar a otros o a ti mismo, simplemente que llamarás tanto la atención que te detendrán en el aeropuerto para un revisión profunda.



Lo mismo va para esas sudaderas que te quedan dos tallas más grandes, pero que amas tanto porque son "ultracómodas", no dudes en que serás sospechoso por llevar un arma escondida.



8. Fragancias

Oler bien es importante, pero los olores muy fuertes y saturados pueden causar molestias a más de uno y provocar dolores de cabeza. Lo más alarmante es que no sabes si alguien es alérgico a una de las esencias que estás usando, lo recomendable es ser discreta.



9.Leggings

Son muy cómodos y no tienen nada de malo, pero para algunas aerolíneas, estas ajustadas prendas rompen con los códigos y políticas de vestimentas, así que, para que no te impidan abordar al avión abstente de usarlos o, pregunta, primero.



10. Joyería

Los accesorios en exceso pueden hacerte lucir muy bien, pero te quitarán muchísimo tiempo en los controles de seguridad ya que debes quitarte uno por uno y luego ponértelos de nuevo.