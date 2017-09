Aprende a elegir un buen cereal de caja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hacer elecciones saludables en el pasillo de los cereales resulta todo un reto, pues hay montones de cajas con diseños espectaculares y leyendas prometedoras.



¿Cuál elegir?

Generalmente, al comprar un alimento empaquetado sólo nos fijamos en su contenido calórico y dejamos a un lado lo que verdaderamente debemos revisar: Los ingredientes. Mientras menos ingredientes contenga un alimento procesado, mejor opción será.



Recomendaciones para el consumo de cereales de caja



1. No agregues azúcar o miel al cereal.

2. Incluye fruta fresca como fresas, moras o manzana. También, puedes agregar nueces o almendras pero: ¡Ojo con la porción!

3. Utiliza una taza medidora para moderar la porción diaria que es de 30 g (½ taza).

4. Preferentemente, consume el cereal por la mañana y evítalo por la noche o como snack.

5. El cereal de caja no es “malo”, pero tampoco es la mejor opción para desayunar, incluye ocasionalmente este tipo de alimentos.



Revisa los ingredientes, no las calorías ni las leyendas “saludables” de los empaques y recuerda que el bien comer es un placer.