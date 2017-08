Crítica de Kedi, la ciudad de Estambul a través de sus gatos

(Tomada de la Red)

Kedi es un documental que llama la atención en primera instancia por su original premisa: contar unas historia, tratar unos temas, hacer reflexionar… y todo con los gatos como protagonistas. Su directora, Ceyda Torum, es una amante de los gatos nacida en Estambul y que acabó viviendo en Nueva York y, por las calles de la gran metrópolis americana nunca ha encontrado un gato callejero. Su amor por estos compañeros peludos nunca desapareció. Ceyda Torum fundó Termite Films y el primer proyecto a realizar fue Kedi. Salvo algo de televisión y un corto, Torum no tiene mucha experiencia detrás de las cámaras. Sin embargo, ya sea por rodearse de un equipo o por la pasión, Kedi se convierte en un excelente film en todos sus aspectos.Kedi vuelca el amor hacia los gatos en una cinta pulida, sin pomposidad y sin exagerada sensibilidad. Tiene las cosas muy claras y es mucho mejor algunas pinceladas de compasión y sentimiento que arrojar todo el bote de empatía encima. Estos gatos que retozan en el limbo de ser callejeros y domésticos nos llevan por entresijos que a veces resultan hasta trágicos, pero siempre con una visión optimista.Curiosamente, Kedi es una película original de YouTube Red. Digo curiosamente porque es YouTube la plataforma en la que millones de personas alrededor del mundo comparten su amor por los gatos. Frecuente es encontrarse con un recopilatorio de momentos graciosos con gatos, o de estos felinos con otros animales. Y Kedi puede ser simplemente otro ejemplo, más complejo y mejor tratado, pero la esencia que se respira es la misma: el amor por los gatos.Si tenemos que hablar de los personajes que aparecen, tenemos que volver a hablar de los gatos. Hay personas que hablan y que cuentan su historia personal con determinado felino, pero, como digo al principio, los gatos siguen siendo los auténticos protagonistas. Sari, Duman, Bengü, Aslan Parçasi, Gamsiz, Psikopat, Deniz… estos son sus nombres, si quieres conocer sus historias, tienes que ver Kedi. Uno es un cazador, una es una madre soltera, otra es una psicópata celosa… calificativos que podrían aplicarse a seres humanos. De eso se trata, en cierta forma, de darles personalidad a los animales. Concienciar de que no son solo seres vivos sino que además tienen carácter y una forma de ser.Así, nos van mostrando cómo las personas se comunican con los gatos y cómo estos se comunican con las personas. Entre una narración y la siguiente hay un espacio místico con grandes panorámicas de los mismos felinos y la ciudad, con un continuada música suave y tranquila de fondo. Las imágenes están muy cuidadas, sin desperdiciar el componente de naturalidad que termina de darle la auténtica armonía a la cinta. Hay esmero, dedicación y trabajo tras la cámara, y lo más importante, amor.Es sorprende que con unas herramientas tan particulares se pueda sacar tantísimo jugo. Hay tiempo para hablar de Dios y el misticismo, del turismo, del carácter cultural que aportan los gatos semicallejeros en Estambul; y, aún con todo, también hay hueco para, incluso, el feminismo. La urbanización tiene una gran importancia en la cinta. Por las imágenes, vemos una ciudad pesquera, en la que además prima el comercio y las cosechas propias. Un paraíso terrenal para los gatos, pescados para alimentarse y zonas verdes para corretear, pero todo eso puede cambiar por el ente del urbanismo. Vemos, de esta forma, como una situación concreta afecta y perjudica tanto a los gatos como a las personas. Los gatos han recorrido las calles de Estambul desde hace varios cientos y miles de años, son un elemento más en la cultura turca y en su tradición. Sin embargo, poco o nada pueden hacer frente al poder del capitalismo y su expansión.Kedi es sin duda uno de los mejores trabajos audiovisuales para los amantes de los gatos, para los amantes de los animales; y como se dice en la propia cinta: quién no ama a los animales no puede amar a las personas.Fuente:http://www.lascosasquenoshacenfelices.com/critica-de-kedi-la-ciudad-de-estambul-a-traves-de-sus-gatos/