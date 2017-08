Pis de gato: Remedios caseros para quitar el olor

(Tomada de la Red)

Es muy normal que los gatos hagan pis alguna vez fuera de su caja por diversas razones: miedo, inseguridad, desorientación, etc. Por esto mismo, es muy importante conocer trucos para quitar el olor a pis de gato de los textiles y tejidos del hogar. A continuación te descubrimos algunos de los mejores remedios caseros para quitar este olor tan fuerte.



Productos caseros que pueden quitar la olor a pis de gato

Existen algunos productos que podemos encontrar fácilmente en casa y que nos pueden ayudar a quitar este olor de la ropa, los muebles o incluso la moqueta del piso. Algunos de los más eficaces son los siguientes:



Vinagre blanco

El vinagre blanco es un buen remedio para quitar el olor a pis. Para ello, solo tienes que diluirlo con agua a partes iguales y humedecer un paño para frotar directamente en la mancha que haya dejado el pipí de tu gato. El vinagre, posee componentes que matan a las bacterias responsables de la aparición del mal olor y que se encuentran en la orina de los gatos. Si lo que quieres es limpiar una mancha en un sofá, utiliza mejor un cepillo para que la mezcla penetre mejor.



umo de limón

El zumo de los limones neutraliza los olores fuertes y sirve como un buen desodorante o ambientador para colocar en cualquier sitio que tenga olores fuertes. Debes de tener en cuenta, que es un ácido cítrico y que debes llevar mucho cuidado al aplicarlo sobre tejidos delicados, en este caso es mejor que lo diluyas en agua antes de frotar la mancha con él.



Bicarbonato sódico

Esta sal reguladora de la acidez estomacal o el reflujo gastroesofágico, también es un potente abrasivo y desodorante que puede ayudarnos a neutralizar el olor del pis de nuestro amigo. Para ello, solo hay que extender el bicarbonato creando una capa encima de la mancha, dejar actuar unas horas y posteriormente retirarlo con un paño húmedo hasta que no queden restos. También puedes restregar directamente con una pasta de bicarbonato y agua.



Detergentes con oxígeno activo

Los detergentes de la ropa que son especiales para manchas difíciles también pueden servirnos para quitar el olor a pis de gato. Solo tienes que diluirlo en un poco de agua, y frotar con un paño la superficie hasta que desaparezca la mancha y el olor. Pero cuidado, que si echas mucha cantidad puede llegar a quitar el color del tejido.



Consejos para quitar el olor de pis de gato

Además de los remedios, es importante tener en cuenta algunos aspectos si lo que se quiere conseguir es eliminar por completo el olor de pis de gato:

Rapidez: Cuanto antes actúes mejor, el pis de gato impregna los tejidos poco a poco y si llega a profundizar será más complicado eliminar el olor a posteriori.

Secar bien: Cuando descubras un pipí de tu gato sobre algún tejido, es importante que seques bien la zona intentando eliminar la mayor cantidad de orina posible de la superficie, esto ayudará a su posterior tratamiento con algún producto.

Tratar la mancha: Debes tratar la mancha con alguno de los remedios caseros que te hemos contado, o con algún producto específico del mercado o de lo contrario la olor no se irá.

Cuestión de paciencia

Tener animales de compañía es un lujo que incluye muchas responsabilidades, nunca debes ponerte nerviosa o cabrearte si descubres un pis de tu gato fuera de su caja, quizá tenga estrés y verte en ese estado le producirá problemas mayores de ansiedad. Intenta dar muchos mimos a tu gato, pues puede llegar a ser tu mejor amigo. Así que, ya sabes a cuidar a tu gato y a tener mucha paciencia con él.



Fuente:http://www.ellahoy.es/ocio/articulo/pis-de-gato-remedios-caseros-para-quitar-el-olor/283075/