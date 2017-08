Crean perfume con aroma a gato

(Tomada de la Red)

No, no es una broma. Descubre todo sobre el perfume con aroma a gato. ¿Te atreverías a probarlo?



Los gatitos son amor, y eso nadie puede negarlo. Su simple compañía nos llena de felicidad y su ronroneo nos tranquiliza hasta en los momentos más estresantes. Y es que no por nada se han convertido en los animales de la espiritualidad según los budistas y en el mejor amigo del hombre, según estudios recientes. Pero hay personas con un amor tan inmenso por los felinos que incluso pagarían por llevar impregnado su olor. Y no es broma. Si creías que lo habías visto todo, no te pierdas todo sobre el perfume con aroma a gato.



Kitten Fur: El perfume con aroma a gato

¿Te imaginas oler la tranquilidad que reporta un gatito durante todo el día? Ahora es posible gracias a Demeter Fragance Library, el impulsor de este curioso perfume.



Hace unos meses comenzó a lanzar un rastro con imágenes de gatos en su Instagram que podía hacernos sospechar, pero lo cierto es que no esperábamos que realmente fuera llevado a la realidad.





Tras 15 años de elaboración, al fin hemos capturado la esencia olfativa del calor y de la comodidad felina. Ese toque PURRfecto, justo detrás del cuello del gatito. Amante de los gatos o no, este increíble aroma es fantástico para satisfacer tu curiosidad.



Efectivamente: Kitten Fur es el perfume con aroma a gato definitivo. La idea surgió directamente del directivo de la empresa, Mark Crames. “El enfoque de este perfume no era sobre los materiales, sino sobre la experiencia. Y fue mi gato quien marcó el objetivo de Kitten Fur.”, afirmó el directivo de Demeter Fragance Library en Instagram. “Para mí era una experiencia olfativa cálida, ligeramente dulce, casi cremosa.”



El perfume se ha presentado en una gran variedad de formatos, entre los que podemos encontrar loción corporal, gel de ducha, masaje, aceite para el cuerpo e, incluso, ambientador. Su precio, aunque depende del formato seleccionado, varía desde los 3$ hasta los 39,50$.



Eso sí, para quienes tengan dudas al respecto hemos de aclarar que se trata de un producto cruelty-free, por lo que ningún gatito ha sido dañado en el proceso de elaboración.



No es la primera vez que Demeter Fragance Library publica un aroma totalmente fuera de lo habitual. De hecho, Demeter Fragance Library consta de más de 300 fragancias diferentes inspiradas en objetos y experiencias cotidianas, entre las que podemos encontrar el aroma de las palomitas, de pelotas de tenis o, incluso, de la lluvia. Sin duda, un proyecto más que curioso para las personas que adoren disfrutar de las pequeñas alegrías del día a día.



Y tú, ¿te atreverías a probar el Kitten Fur?



Fuente:http://www.ellahoy.es/ocio/articulo/crean-perfume-con-aroma-a-gato/285979/