¡Supera una ruptura amorosa!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hablar de una ruptura amorosa, es hablar de una pérdida, y mas allá de hablar de la otra persona, es una pérdida a nivel personal.Siempre he dicho que, cada que entramos a una relación de pareja, inicia un proceso de “despersonalización”. Este proceso, surge en el momento en el que comenzamos a cambiar ciertos comportamientos, creencias o conductas habituales, ya sea por complacer al otro o simplemente por los acuerdos que se fijan entre ambos, como en toda relación.Luego entonces, cuando surge una ruptura amorosa, sea ésta por el motivo que sea, el dolor se agrava por lo antes mencionado, porque no sólo se está perdiendo al ser querido, si no parte de la identidad que se le otorgó durante la relación: tiempos, personas, actitudes, conductas, preferencias, gustos, decisiones, etc.A mi consultorio, han llegado muchos pacientes en esta situación: “Estoy perdida”, “No se que va a ser ahora de mi”, “No tengo nada ni a nadie”, “Una parte de mi se fue con él”… Éstas son solo algunas de las frases con las que llegan muchas personas, hablamos entonces, de una dependencia emocional.Te pregunto, ¿hechas de menos a esa persona, o los momentos que vivían juntos?El dolor que se comienza a experimentar, muchos pacientes lo han referido como una tormenta, una ansiedad, algo que no les permite estar tranquilos, y por consecuencia, el dormir y comer es algo que pasa a segundo termino.Hoy te quiero compartir, como superar estos momentos dolorosos. Nadie dijo que una ruptura no deba doler, y puede suceder que en esos momentos te sientas sola, desorientada, sin un rumbo fijo; es válido sentirse así, es sano incluso, pero no por mucho tiempo. No se trata de olvidar a esa persona, sino que el evento, comience a perder ese poder sobre ti, para que el dolor vaya desapareciendo, pudiendo recuperar tu vida y tu identidad, en completa armonía.¿Qué es lo que estoy sintiendo? Identifica que es lo que experimentas una vez terminada esa relación. A veces nos saltamos este paso, porque estamos tratando de descifrar que fue lo que hicimos o dejamos de hacer para que pasara esto. Reconoce tus sentimientos y con ello, lo que los genera.Haz las pases contigo. Reconoce que de ti, “se fue con él”. Debes tener en claro, que eres responsable de esa ruptura (no culpable), y como tal, debes comenzar a trabajar en lo que te corresponde para rehacer tu vida contigo. Quizá, durante la relación dejaste todas las decisiones a su cargo, pues bien, desde tu responsabilidad personal, es momento que ahora decidas por ti y para ti. El hacer consciente lo inconsciente, te dará la pauta para tener bien claro, por donde hay que iniciar.Clarifica de manera objetiva. ¿Existen posibilidades de retomar la relación sin perder mi dignidad, ni sobrepasar mis límites ni decisiones? En este caso, no atiendas al “corazón”, si la “razón” te da una respuesta negativa, es momento de dar el siguiente paso. Debes entender que: no tienes que aferrarte en que tiene que ser él o ella, y por tal, el estar hablando en todo momento de tu ex, lo único que conseguirás, es confundirte más.Cambia el foco de atención. Uno de los motivos por el cual, desprenderte de tu ex resulta difícil, es porque toda tu vida giraba en torno a el o a ella. Entonces, a la hora de una ruptura amorosa, es necesario, retomar actividades que sumen a tu vida. Por tal, deja de hablar de él o de ella, de lo que hacían o dejaban de hacer juntos. Enfócate en tu vida, planes o proyectos a corto y mediano plazo.No todo pudo haber sido malo. Date cuenta de la experiencia positiva que esto ha generado en tu vida, aunque no lo creas, una vez superado este evento, serás mas fuerte.Realiza la llamada ficticia. La clave para cerrar un ciclo de manera efectiva, se basa en la siguiente formula: ser consciente de la realidad, aceptarla y agradecer. Como te mencionaba en el punto anterior, no todo pudo haber sido malo, así que realiza una llamada ficticia en el que expreses todo lo que sientes, finaliza la relación, se tú, durante esa llamada, quien diga “adiós”. Termina agradeciendo por el tiempo, el aprendizaje y las experiencias vividas juntos. Esto significará un peso menos a tu vida.Crea hábitos nuevos. ¿Que tal ingresar al gimnasio, iniciar una dieta saludable, sonreír más, leer, escribir, dibujar? Expande tus horizontes.Dale tiempo al tiempo. Es un duelo, requiere tiempo. Si haz seguido los pasos que te he sugerido, es momento de dejar que el tiempo haga lo suyo. Ten paciencia. Querer olvidarlo casi de inmediato es absurdo. Lamento informarte que jamás lo olvidarás, pero aprenderás a recordar sin dolor.Libérate. Implica tener un contacto nulo con esta persona. La relación se ha terminado. Muchas veces con tal de no “sufrir” damos pie a que nuestro “ex” sea nuestro mejor amigo, pero no es el momento para hacerlo. Requieres pasar el duelo por la relación de pareja, reconciliarte contigo misma, y el tiempo, te hará saber si puede surgir una amistad o no. Así que, es válido eliminar cualquier tipo de contacto con esa persona ya sea físico o redes sociales, así como todo los regalos o detalles que te lo recuerden.Consulta un profesional. Déjate ayudar. Busca alguien a doc en la materia, quien te ayude a hacer las pases contigo y re hacer una vida con el ser mas importante de tu vida: tú misma.Por ultimo, es fin de un capítulo en tu vida, no de tu vida como tal. Aunque parezca lo contrario, recuerda, esto también pasará.Por: Psic. Mtro. Román HernándezContacto. 5528487005FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/9-pasos-superar-una-ruptura-amorosa/