¿Comer postres es necesario para adelgazar?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

«Si quieres adelgazar, elimina los postres de tu dieta». Esta es una de las premisas que más se han difundido con respecto a los postres y su efecto en la salud. Pero creemos que llegó la hora de derribar ese mito. Es que nos hace falta perderle el miedo a este plato y convertirlo en un mimo para nuestra salud.



Porque comer postre también es un hábito alimenticio saludable que puede ayudarte a perder peso es que decidimos contarte 4 razones que sustentan (y endulzan) esta idea. Averigua cuáles son a continuación:



1# Deja de preguntarte si te hace bien o no



Cuando piensas que debes evitar cierto alimento o determinado tipo de comidas es que empiezas a crear un vínculo negativo con la alimentación. Esto genera una mentalidad restrictiva que no ayuda a la hora de elegir los mejores alimentos para tu bienestar. Entonces, no te dejes llevar por las publicidades que prometen comida «sin colesterol», «sin gluten», «cero azúcar» y tantos otros slogans.



A menos que tengas una condición en particular que influya en tu alimentación, intenta pensar cuáles son los alimentos que te gustaría ingerir y qué postres adorarías comer. Con esas opciones en mente opta por las alternativas más saludables. Y saludable significa aprender a distinguir qué comidas te caen mejor en tal momento del día, no sentir culpa si comes un postre y, sobre todo, disfrutar de cada alimento que llevas a la boca.



2# Habilita las posibilidades



De nuevo, la clave está en la forma en que pensamos la comida. No existen alimentos «buenos» y alimentos «malos». Tampoco existe algo así como comidas «adelgazantes» o «engordantes». Si bien es cierto que algunos alimentos contienen niveles más altos de grasa, calorías y carbohidratos esto no perjudica tu salud de forma directa. En todo caso, es la forma en la que comemos la que hace la diferencia.



3# Piérdeles el miedo a los antojos



Un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron en un estudio que restringir determinado tipo de comida genera el efecto contrario del deseado: dificulta la continuidad de la dieta. Por esta razón, es preferible que te permitas algunos antojos de vez en cuando, solo tienes que cuidar las porciones. La ciencia ha confirmado que comer pequeñas porciones dulces producen un efecto psicológico que nos ayuda a mantenernos motivados sin desbarrancarnos en el camino. Así es que puedes pensar en destinar de un 10 % a un 20 % de las calorías para esos pequeños gustos o postres que tanto te gustan y que, quizás, considerabas prohibidos.



4# Abraza la imperfección (también con los postres)



Solemos escuchar que debemos disfrutar de la vida y experimentar cada momento en su plenitud. Y es cierto: vivir el presente y amar lo que estamos haciendo en ese preciso instante es una de las claves para vivir la vida de forma sana con nosotros mismos. Esta visión también implica abrazar lo imperfecto, lo distinto y lo particular de cada uno que, en general, dista bastante de los estándares marcados por la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces, para estar saludable, no precisas cumplir con todos ellos. Así que la próxima vez que creas que un postre te corre de la dieta perfecta, piénsalo dos veces.



Para llevar adelante hábitos alimenticios que contemplen tu salud y te ayuden a adelgazar tienes que, antes que nada, pensar en tus necesidades físicas y tus requerimientos nutricionales. Recuerda que ninguna dieta restrictiva puede sostenerse por un tiempo prolongado si no existe disfrute y gusto en ella. Esperamos que estos consejos te sean de ayuda y que les hayas perdido el miedo a los deliciosos y tentadores postres.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/179292/por-que-comer-postre-es-necesario-para-adelgazar