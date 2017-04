Lo nuevo para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Primero jengibre, luego matcha y ahora… cúrcuma. La especie amarilla usualmente utilizada para alimentos hindús oficialmente ha alcanzado el estatus de celebridad, haciéndose camino en lattes y casi cualquier café trendy en Instagram (puedes buscarlo como #turmericlatte o #goldenlatte). Y la tendencia sigue en ascenso, especialmente después de que una mujer muriera tras recibir una inyección intravenosa de cúrcuma, según Forbes.



¿Por qué la atención tan repentina, si es una especie que existe desde hace décadas? Por años, los practicantes de la salud holística han adorado la cúrcuma por sus propiedades antiinflamatarias. De hecho, hay estudios que demuestran que un componente dentro de la cúcruma inhibe el número de moléculas que inflaman el cuerpo, y otros estudios han demostrado que la inflamación ha sido relacionada con enfermedades metabólicas, como la obesidad.



¿Intrigada? Deberías, porque se le ha relacionado mucho con una pérdida de peso casi mágica… ¿será? No hay ciencia que lo valide todavía. Hay investigaciones con roedores, no humanos, y los resultados parecen prometedores. Aún así, aunque hayan estudios que demuestran que la cúrcuma ayude a controlar la inflamación, las cantidades utilizadas en tales estudios son MAYORES de lo que una persona normal le pondría a un platillo o bebida.



Han habido estudios en personas reales que investigan la naturaleza antioxidante de la cúrcuma, y casi todos han sido positivos, pero todavía no se sabe si la especie podría ayudar a la pérdida de peso… o no.



En conclusión, no sabemos si la cúrcuma te ayudará a bajar de peso o no, pero si la combinas con una dieta saludable y nutritiva, ejercicio y más horas de sueño, no te hará daño, especialmente si la tomas en latte SIN azúcar



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/lattes-dorados-lo-nuevo-bajar-peso/