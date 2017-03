Mascotas limpias y olorosas

(Tomada de la Red)

¿Con qué frecuencia debes bañar a tus hijos de cuatro patas?

La higiene es un factor muy importante en el cuidado y la salud de las mascotas.



Por ello, mantenerlas limpias es indispensable. Bañar a un perro en exceso o hacerlo con menos frecuencia de la necesaria, pueden causar problemas de piel.



La frecuencia del baño va a depender del tipo de pelaje y de cuán expuesta está la mascota a las variables del ambiente. ¿Pasa mucho tiempo en el patio o no sale nunca de la casa?

Por lo general, los animales que no salen se mantienen más limpios y, por tanto, necesitan bañarse con menos frecuencia. Si el perro sale a pasar diariamente, se enfrentará con lluvia, fango, charcos de agua, sucio de las carreteras, lo que requerirá un baño más frecuente.

En la mayoría de los casos, un baño cada dos semanas es suficiente para mantener a los perros limpios y bien cuidados.

Cepillar a la mascota con regularidad también ayuda a mantenerla más limpia sin necesidad de bañarla con tanta frecuencia.

Para el baño, también hay que tomar en cuenta los distintos tipos de pelaje: largo o corto, sedoso o rizo, suave o alambrado. Los animales de pelo largo, rizo y sedoso requieren más cuidado que los de pelo corto, suave o alambrado.

Otro factor a considerar es el tipo de champú a utilizarse. Si el animal no tiene enfermedades de la piel, un champú humectante como el de avena, sería el ideal.

Por otro lado, los animales con condiciones de la piel deben ser evaluados por un médico veterinario licenciado para determinar la causa del problema (alergias, hongos, bacterias, parásitos, cáncer, etc.). Dependiendo de la condición, se puede recomendar el baño desde varias veces en semana hasta cada 2 semanas, siempre teniendo cuidado al lavar la cara y los ojos. Muchos de los champús medicados se deben dejar de 10 a 15 minutos en contacto con la piel para mejores resultados.

Para secar a un perro de pelo corto, bastará con una toalla. Pero, los de pelo largo van a necesitar una secadora con aire tibio (¡no caliente!) para poder secar el cuero cabelludo y así eliminar la posibilidad de problemas bacterianos o de hongos. Además, se debe peinar o cepillar al animal para eliminar nudos detrás de las orejas, barba, patas y cola hasta obtener el efecto deseado.

Por todo esto, es importante tomar en consideración el estilo de vida de la familia antes de adquirir una mascota. Si tienes una vida muy ajetreada, una mascota de pelo largo, rizo o sedoso, que requiriera mucho grooming, no sería práctico para ni provechoso para el animalito.

Si te interesa una raza en particular, infórmate bien antes de hacer este compromiso de por vida.

Gatos

Es cierto que los gatos se asean a sí mismos, pero si son domesticados, un baño especial cada tres meses les cae perfectamente, sobre todo si son de pelaje largo.

El cepillado en los felinos sí deberá ser más constante para evitar la creación de nudos y la pérdida masiva de pelaje por la casa.



Fuente:http://www.primerahora.com/mascotas/nota/mascotaslimpiasyolorosas-1209602/