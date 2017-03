Las razas de gatos más extrañas del mundo

(Tomada de la Red)

Cuando pensamos en gatos usualmente lo hacemos de manera genérica, como especie, y no nos detenemos a mirar las singularidades entre unos y otros, como sucede con los perros.



Y es que al igual que estos, cada raza felina tiene sus particularidades, como estos ejemplos con los que puedes empezar a conocer sobre las variedades en el mundo de los ronroneadores.



American Curl



Su nombre particular (curl significa rizo en inglés) se lo ganó debido a sus curiosas orejas, que tienen una forma más ondulada de lo normal, lo que las hace más delicadas. Proviene de una mutación de gatos domésticos en California.



Cornish Rex



Lo especial de esta raza felina es que tiene muy poco pelaje, puesto que únicamente les crece la primera capa de pelo, que es la más suave y delicada, y suele ser ondulada. Dicen que son los gatos más suavecitos al tacto de toda la especie.



Devon Rex



Con orejas mucho más puntiagudas y caras más ‘egipcias’, estos gatos comparten con el Cornish el poco pelaje y la suavidad del mismo.



Khao Manee



Se le conoce como “el gato de ojos de diamante” y proviene de Tailandia. Todos los pertenecientes a esta raza tienen pelaje completamente blanco, corto, y se distinguen por sus ojos azules o dorados, o incluso uno de cada color.



LaPerm



Son gatos de pelaje amplio, usualmente ondulado, y vienen en una gran variedad de colores. Su tipo de pelo los ha hecho ser denominados hipoalergénicos.



Munchkin



Estos gatitos de patas cortas nacieron de una mutación que causa enanismo, a la que los criadores no le pusieron atención especial hasta hace poco, para crear la raza. Suelen sufrir problemas de columna por el ángulo de inclinación del cuerpo.



Scottish Fold



Con pelaje liso y abundante, esta raza se reconoce particularmente por sus pequeñas orejas dobladas hacia adelante, que los hace particularmente especiales. Igual se recomienda no cruzar a dos de esta misma especie, pues se pone en riesgo su particularidad en las orejas.



Fuente:http://www.primerahora.com/mascotas/nota/lasrazasdegatosmasextranasdelmundo-1208348/