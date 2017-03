El azúcar: Una historia más allá de la dulzura

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El azúcar está presente literal y metafóricamente en boca de todos.



Si bien se dice que desde que nacemos y como una cuestión evolutiva los seres humanos tenemos una preferencia natural hacia el sabor dulce, descubriremos que los usos y significados del azúcar han cambiado a través de los tiempos, principalmente, debido a la influencia de la cultura y sociedad en determinar cómo es percibido, usado y simbolizado este producto.



En esta sesión nos remitiremos principalmente a los tipos de azúcares simples como el azúcar de caña, de betabel, de maíz, la miel y el piloncillo. La forma en la que el azúcar ha llegado a formar parte de la dieta de diferentes culturas, no es azarosa∶ Responde a toda una serie de factores sociales, económicos, históricos y políticos que determinaron su introducción en los hábitos alimentarios de diferentes sociedades.



El azúcar llegó a Europa desde el Medio Oriente en el siglo XI.

Debido a que era un producto raro y escaso sobre todo en Inglaterra y Francia que eran las grandes potencias de la época, era considerado un producto bastante precioso, y sólo era accesible mayoritariamente a las clases altas.



Durante el siglo XII, el azúcar era incluido en recetarios de cocina, también era vendido en apotecas porque se consideraba como un producto medicinal para todo mal.



Además de estas virtudes, el azúcar fue un producto sumamente influyente en el auge económico de las potencias europeas. Cuando se descubre América y la facilidad con la que se dan los cultivos de caña en estas tierras, surge el tráfico de esclavos africanos hacia las plantaciones caribeñas, además del desarrollo de vías de comercio.



De esta forma, el mercado del azúcar representaba hasta un tercio de la economía europea. Es comprensible entonces, que potencias como Francia e Inglaterra dedicaran grandes esfuerzos, no sólo científicos, sino hasta de carácter teológico, para descifrar la naturaleza del azúcar.



A México el azúcar llega con los españoles, quienes traen los palitroches y establecen ingenios azucareros que constituyen la industria del azúcar como una de las más importantes de la Conquista y la Colonia. Por medio de intercambios culturales, principalmente a cargo de las mujeres que venían de España a trabajar como ayudantes domésticas, se conocen las diferentes técnicas para elaborar dulces, que eran para deleite exclusivo de las clases altas.



En los conventos, varias órdenes de monjas, entre ellas las Jerónimas, fueron las precursoras y creadoras de todo un savoir faire para crear los dulces mexicanos, que eran una muestra del barroco y del mestizaje culinario al mezclar el azúcar con productos endémicos de la región, como las frutas.



Las investigaciones acerca de las propiedades energéticas del azúcar y su papel en el consumo energético se empiezan a estudiar hasta finales del siglo XIX.



A inicios del siglo XX es cuando se empieza a investigar el azúcar a fondo principalmente por las necesidades energéticas de las fuerzas armadas, en periodos de guerra. Es hasta los años 60 donde se empieza a asociar el consumo excesivo de azúcar con enfermedades crónico degenerativas.



La atención como el villano de la dieta fue parcialmente acaparada por las grasas, pero hacia los años 80 se vuelve a voltear a ver al azúcar como potencial causante de los males asociados a la mala alimentación.



Los medios de comunicación masiva por su parte, se encargan de difundir de manera simplista mensajes sobre descubrimientos que no tienen matices, mientras que por su parte, muchas veces los médicos adoptan un discurso sin matices de grises sobre los males que puede causar un producto en exceso, con el propósito de que el riesgo se perciba mejor en la población.



Con este breve recuento de los usos, pero también de las percepciones y creencias alrededor del azúcar en diferentes épocas, podemos darnos cuenta de que estos cambian dependiendo de los factores económicos, políticos y sociales que se viven en determinado momento.



El azúcar, como cualquier otro elemento de una dieta, en proporciones inadecuadas puede causar consecuencias indeseables sobre la salud. El educar el paladar para esas pequeñas dosis de dulzura es parte de la dimensión placentera de la alimentación. Cualquier exceso es incompatible con el placer de un consumo adecuado.



Es interesante pensar sin embargo, que durante todos esos siglos, habíamos sido perfectamente capaces de incorporar este pequeño placer, sin caer en los excesos. Obviamente, el ambiente cambia, las condiciones socioeconómicas cambian.



Tal vez el azúcar se ha convertido en el gran chivo expiatorio de todo un desequilibrio que no sólo tiene que ver con un componente de la dieta, sino con todo un estilo de vida propio de nuestros tiempos.