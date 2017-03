Cultiva brócoli en maceta

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El brócoli, también llamado brécol o bróculi, es parte de la familia de las Brasicas, como el kale y la coliflor. Es un vegetal muy nutritivo y delicioso, con muchos beneficios para la salud.









Si estás intentando comer más sano, definitivamente deberías incorporarlo en tu dieta. Tiene elevados contenidos de vitaminas y nutrientes, principalmente: vitamina C, provitamina A, hierro, beta-caroteno, ácido fólico y potasio. Por todo esto, resulta una excelente opción para cultivar en tu propia casa.



Beneficios del brócoli para la salud





Ayuda a bajar de peso

Es antioxidante

Ayuda al embarazo

Fortalece el sistema inmunológico

Es diurético y laxante

Protege la vista

Ayuda a controlar la diabetes

Es antimicrobiano

Ayuda contra el cáncer

Controla la presión arterial



Cómo cultivar brócoli en maceta



1. Selecciona qué tipo de brócoli quieres cultivar



Elige brócoli raab para cultivar brócoli de forma rápida



Estas variedades son cosechadas como brotes, lo que les da un sabor más intenso que otras variedades. Solo tardan entre 40 y 55 días en madurar si se plantan en primavera; y entre 50 y 75 días en madurar si se plantan en otoño.



Las variedades de brócoli raab incluyen:





Rapini de otoño temprano

Sessantina Grossa

Sorrento

Zamboni

Elige una variedad de brotes para plantar en un clima con inviernos moderados



Las variedades de brote se caracterizan por su apariencia frondosa y el tamaño pequeño de sus cabezas. Se desarrollan mejor entre el otoño y la primavera. Estas variedades tardan entre 65 y 90 días en madurar si se plantan en otoño. Las variedades de brote incluyen:



Calabrés

De Cicco

Purple Peacock

Brotes púrpura



2. Elige la maceta y prepara la tierra



Si vas a plantar brócolis desde semillas, necesitarás hacerlos germinar en un semillero o recipiente pequeño (como un envase de yogur con agujeros en la base).



Si consigues un plantín, puedes colocarlo ya en una maceta más grande. El volúmen recomendado para plantar en maceteros es de 15 Lt (profundidad mínima del macetero: 30 cm).



El brócoli prefiere la tierra con un pH de entre 6.0 y 7.0. Puedes medir la tierra y añadir diferentes nutrientes para ajustar su acidez.





Si el nivel de pH de tu tierra está por debajo de 6.0, añade compuesto ácido o mezcla de siembra.

Si el pH de tu tierra está por encima de 7.0, mezcla sulfuro granular.

Si los plantas de semilla, haz agujeros de 1.5 cm (1/2 pulgada) de profundidad en hileras con de 7.5 a 15 cm de separación (3 a 6 pulgadas). Coloca unas cuantas semillas en cada agujero y cúbrelas con tierra.



Riega abundantemente después de plantar las semillas de brócoli. Empapa la tierra, pero asegúrate de no dejar charcos de agua, al brócoli le gusta un buen drenaje. Si has plantado las semillas en el interior, usa una botella con spray para humedecer la tierra.

3. Consejos





Las judías de arbusto, los pepinos, las zanahorias y las remolachas, crecen bien en el mismo jardín y son buenos compañeros para el brócoli.



Recuerda que si vives en un clima cálido, es mejor plantar tus brotes de brócoli en otoño.



El brócoli puede germinar incluso a temperaturas tan bajas como 4 ºC (40 ºF).



Corta los tallos en ángulo, así la planta mantendrá el agua en su interior.



Si ya lo cosechaste y pasan unos días, deberás guardarlos en el refrigerador ya que, en caso contrario, tomarán rápidamente una textura fibrosa. Los puedes almacenar en estas condiciones por tres a cinco días. Con el paso del tiempo pueden desarrollar sabor demasiado fuerte.



También puedes congelar tus brócolis, pero antes de hacerlo debes sumergirlos en agua hirviendo durante algunos minutos.

Ideas para incorporarlo en la dieta.



Ensalada fresca de brócoli, manzana y nueces con aderezo de limón



Ingredientes



Para la ensalada





2 brócolis medianos, picados en trozos pequeños

1 zanahoria grande, rallada

1 manzana descarozada y cortada en cubitos

1/4 de taza de cebolla picada

1/2 taza de nueces tostadas en una sartén y picadas en trozos grandes

1/4 de taza de pasas de uva o arándanos desecados

Para el aderezo



1/2 taza de mayonesa (recetas)

1y 1/2 taza de crema agria (crema con unas gotitas de limón)

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita de azúcar

1/4 de cucharadita de sal

Una pizca de pimienta negra

Preparación



1. Coloca las nueces en una sartén y tuéstalas a fuego entre medio y alto. Deberás removerlas cada tanto para evitar que se quemen. Cuando estén listas, al cabo de cuatro o cinco minutos, pícalas en trozos grandes.



2. En un recipiente, mezcla el brócoli, la zanahora, la manzana, la cebolla, las nueces y las pasas de uva.



3. Para preparar el aderezo, mezcla bien todos los ingredientes en un recipiente.



4. Vierte el aderezo sobre la ensalada y sírvela.



