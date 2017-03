Todo lo que debes saber del astigmatismo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Tienes Astigmatismo? Sigue leyendo y verás cómo mejorar tu visión y algunos consejos para evitar que empeore.



El astigmatismo es probablemente uno de los problemas de visión menos comprendidos, pues no es una enfermedad del ojo ni un problema de salud, sencillamente es un error refractivo.



En un ojo con astigmatismo, la luz no llega a un único punto de foco en la retina y no produce una imagen precisa.



SÍNTOMAS DEL ASTIGMATISMO



El astigmatismo es una visión borrosa a toda distancia y si no es corregida mediante lentes o intervención quirúrgica puede provocar fatiga visual y cefalea, en especial luego de leer u otras tareas en las que se requiera utilizar la visión durante un tiempo prolongado.



1.- EVITAR EL ESTRÉS



La tensión en el ojo y el estrés son los peores enemigos del paciente con Astigmatismo. La tensión ocular excesiva puede conducir a una mayor tasa de desgaste que podría dañar los ojos en el largo plazo. Esto es muy notable ya que todos los individuos prestan la suficiente atención a las actividades diarias, incluso sutiles, como ver la televisión y los materiales de lectura.



Para que puedas relajar la tensión del ojo es recomendable tomar un descanso en las actividades diarias.



2.- LEER EN UN AMBIENTE ADECUADO



El espacio debe estar bien iluminado, lo recomendable es que no sea muy oscuro, ni iluminado en exceso.



3.- EVITA FROTAR LOS OJOS



Aunque sea difícil controlar el impulso, hacer esto puede ayudar a proteger los ojos contra cualquier daño posible. El astigmatismo es causado por la superficie corneal irregular o más exactamente corneal anormalidad. Frotamiento excesivo en el ojo definitivamente aumenta el riesgo de herir la córnea y provocar la malformación.



4.- CONSULTA AL MÉDICO



La visita al oftalmólogo debe ser una vez al año pues los casos de Astigmatismo leve o aumentado pueden variar con el tiempo, según el uso que le des a los lentes correctivos.



5.- OTROS CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA CON ASTIGMATISMO



La alimentación saludable también influye en el Astigmatismo por ello es recomendable consumir alimentos ricos en vitamina A, vitamina D, la luteína y la zeaxantina, etc.