6 películas que todos los amantes de los perros deben ver

Si eres amante de los perros y del cine, ver películas que combinen ambos elementos debe ser un gran sueño para ti. Esto debido a que esos largometrajes presentan historias muy hermosas que nos hacen pensar sobre lo inteligentes y leales que pueden ser estos animales.



Así es que, a continuación, te presentamos una lista de seis películas sobre perros que estamos seguros que te encantarán. Eso sí, debes preparar tus paquetes de toallitas, porque estos largometrajes prometen producirte muchas lágrimas.



1.- MARLEY & YO

Llamada en inglés Marley & Me cuenta la historia de una pareja que adopta un labrador, el cual vive con ellos 14 años de grandes aventuras. Esta historia promete risas y llantos de principio a fin.







2.- SIEMPRE A TU LADO, HACHIKO

Esta película está basada en la amistad inquebrantable de un perro de raza Akita llamado Hachi, el cual solía acompañar a su amo todos los días a la estación de tren, pero un día este sufre un paro cardiorrespiratorio y muere. Es así que, a pesar de los años, el pequeño sigue esperando a su dueño.







3.- LASSIE

Esta hermosa historia cuenta las aventuras de un niño y su perro, y su amistad, la cual se vuelve inquebrantable con los años.







4.- FRANKENWEENIE

A todo el mundo le duele la muerte de su mascota, por lo que cuando esto le ocurre a un niño llamado Víctor, el cree que la mejor solución es intentar revivir a su perro y poder tenerlo de nuevo junto a él.







5.- YO SOY LEYENDA

Esta historia no es la típica película tierna de seres humanos y mascotas, pero te demostrará que los perros siempre serán los mejores amigos del hombre. Protagonizada por Will Smith te sacará muchas lágrimas.







6. EL ZORRO Y EL SABUESO

Con el tiempo los perros han demostrado que no solamente puede ser grandes amigos de las personas. También pueden serlo de otros animales como un zorro, por ejemplo.







Así que ya sabes, si no tienes planes para el fin de semana, estas películas son ideales para disfrutar junto a tu mejor amigo canino.



