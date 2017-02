Consejos para cuidar a su mascota cuando llega a la vejez

(Tomada de la Red)

Siempre se ha dicho: los años no vienen solos, incluso para las mascotas. Cuando se llega a la vida adulta, estas suelen presentar problemas articulares por el desgaste de los ligamentos y los huesos, por lo que su movilidad se reduce, y en muchos casos, pierden los dientes, especialmente los perros. Es por esto por lo que necesitan alimentos que amortigüen estas situaciones.



Según los expertos, a partir de los siete años un perro es considerado un adulto mayor, aunque, dependiendo de la raza, la longevidad se prolonga o se acorta. Las de mayor tamaño tienden a perdurar menos que las razas pequeñas.



En los gatos, por el contrario, la expectativa de vida es mayor, en promedio 18 años, por razones medioambientales, de estilo de vida y la genética del animal.



“En esta etapa se debe proporcionar un nivel de proteína y grasa justo para su gasto energético; de lo contrario, órganos como hígado, riñones, vesícula y páncreas van a trabajar en exceso, se van a inflamar y llegarán problemas como la insuficiencia hepática y renal, o pancreatitis”, asegura Camilo Raigoso, médico veterinario especialista en nutrición.



Así mismo, es importante que estén bien hidratados. Como por la edad pierden la dentadura, se recomiendan dietas húmedas para que no se esfuercen en morder, y una limpieza constante de los dientes para evitar más pérdidas en el futuro.



Néstor Muñoz, médico veterinario de la Fundación Grandpaws Colombia, una organización dedicada al rescate y cuidado de perros viejos, recomienda una dieta holística, la cual es libre de harinas y su proporción de proteína es menor, aumentando su contenido de verduras y frutas.



“Bajamos proteína, porque ya va en contra del funcionamiento renal o hepático; bajamos sodio, glucosas y carbohidratos, porque las mascotas de edad avanzada no los necesitan, son mucho más tranquilos y menos activos”, añade Muñoz.



Comida natural



El alimento natural también es una opción, aunque en el mercado se encuentran diversas líneas de producto concentrado diseñado para “abuelitos”.



La dieta Barf, si bien responde a los requerimientos nutricionales de las mascotas, en adultos mayores no es tan recomendada. El médico veterinario de la Fundación Grandpaws Colombia señala que como el tránsito intestinal en perros viejitos es mucho menor, una dieta cruda puede generar problemas de estreñimiento, debido a que su motilidad ya no es la misma.



De optar por comida casera y natural, se recomienda mejor cocinarla. Por ejemplo, puede dárseles a los perros arroz con carne molida o pollo y sopa de avena, sin condimentos. Las frutas también son una opción mezcladas con el alimento. Tenga en cuenta que el tomate, la cebolla y el ajo son tóxicos para las mascotas. La sal y las especias también son perjudiciales para ellas (en cualquier edad).



En el caso de los gatos, existen otros requerimientos porque necesitan un aminoácido llamado taurina, que viene añadido en el concentrado. Sin embargo, se vale proporcionarles una dieta mixta, en la que como suplemento se incluyan, por ejemplo, pescado fresco y huevos crudos.



Adicional a una buena dieta, una mascota en edad avanzada necesita chequeos médicos periódicos, salir a caminar así sea poco, tomar el sol todos los días, y alimentarse siempre a la misma hora. “Se debe tener paciencia, porque, como todo viejito, se vuelven chochos”, advierte el doctor Muñoz.



En cuadros de pacientes terminales, el manejo es diferente. El doctor Raigoso recomienda que en esos últimos días se le proporcione sobre todo felicidad a la mascota. “Debemos darles lo que quieran comer, que los consientan. Ahí ya no nos enfocamos tanto en los protocolos nutricionales. Queremos que sea una mascota feliz”.



Fuente:http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/consejos-para-mascotas-cuando-estan-viejos/16816641