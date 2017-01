La reacción de un bebé rinoceronte al ver la nieve

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En África no suele nevar



Los rinocerontes no son animales que estén en contacto con la nieve, ya que viven en las sábanas de África, lugares donde, incluso, el agua escasea. Sin embargo, debido a la existencia de los zoos en diferentes rincones del planeta, muchos ejemplares pueden estar en contacto con condiciones climáticas que no verían si estuvieran en su hábitat natural como, por ejemplo, la nieve. Y es que, aunque en el continente africano no suele nevar, sí que lo hace en otros rincones del mundo.



No había tenido la oportunidad de ver la nieve



Es el caso de los rinocerontes que puedes ver en el vídeo situado sobre estas líneas. Estos animales viven en el Blank Park Zoo de Iowa, Estados Unidos, un lugar en el que es bastante frecuente que nieve. Sin embargo, el pequeño rinoceronte todavía no había tenido la oportunidad de ver este fenómeno.



Reacciona jugando



A sabiendas de que el bebé rinoceronte, que nació el pasado 11 de octubre, jamás había visto la nieve, los cuidadores del zoo decidieron grabarle para ver cómo reaccionaba. Como has podido ver en las imágenes, el animal no se asustó, como si hizo el pingüino que te mostramos el otro día, sino que se puso a jugar con la nieve.



