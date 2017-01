Dispensadores de comida para perros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Pasas muchas horas fuera de casa y no puedes ofrecerle a tu perro sus raciones diarias de comida? Pues te recomendamos que te hagas con un dispensador de comida para canes, unos utensilios que resultan tremendamente útiles para los dueños. Además, a las mascotas suelen encantarles.



Dispensador automático de comida TX6



En primer lugar, queremos mostrarte el dispensador automático de comida TX6, que podrás conseguir en Zoomalia.es a partir de 59,99 euros. Es muy fácil de utilizar, ya que lo único que hay que hacer es rellenar cada compartimento y programarlo para que proporcione su ración de comida al animal en el tiempo establecido. Se pueden programar de 1 a 6 comidas, ya se trate de alimentos secos o húmedos. Por otra parte, queremos comentar que el panel de control está protegido.



Comedero automático inteligente para perros y gatos Yatek Petwan



Si buscas algo más sofisticado puedes optar por el comedero automático inteligente para perros y gatos Yatek Petwan, que te mostramos en la imagen del principio. Te permitirá alimentar a tu mascota a distancia gracia a su app compatible con iOS y Android. Y no solo eso, sino que podrás ver a tu mascota a través de vídeo, escucharla, mandarle mensajes de audio y grabar todo lo que sucede alrededor. Se pueden programar hasta 10 raciones. El comedero está la venta por 109 euros en Electropolis.



Pet Shop Boy de DURAMAXX



Por último, queremos proponerte el Pet Shop Boy de DURAMAXX, un comedero que dispensa comida de forma totalmente automática. El depósito tiene capacidad para 5,5 litros de comida seca. Por su parte, el panel de mandos permite ajustar la regularidad y las horas exactas a las que dispensar las porciones de comida en el plato. Además, permite grabar un mensaje de voz para que tu perro pueda escuchar tu llamada habitual para ir a comer. Funciona a pilas, por lo que no depende de ninguna toma de corriente.



FUENTE: http://animalmascota.com/dispensadores-de-comida-para-perros/