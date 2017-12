5 Básicos que debes tener en tu cartera

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuántas recomendaciones nos han dado amigos y familiares para mantener nuestras carteras a salvo. Pero, ¿cuál es la clave para que nuestras pertenencias estén seguras y siempre a nuestro alcance?



Es por ello que le preguntamos a las expertas de la marca de bolsas Sundar quienes nos dieron estos tips.



“Lo más importante es elegir una cartera que se adapte a nuestras necesidades; algunas de nosotras requerimos mucho espacio y otras preferimos una cartera más pequeña en la que podamos tener lo más importante a la mano. Una vez que tengamos la que más nos guste, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones”, detallaron.



1.- Ten un lugar especial para tu cartera, ya sea dentro de tu bolsa, en la mesa de tu casa o en tu mesita de noche. ¿Por qué? Si en algún momento de prisas no la encuentras, siempre puedes volver al sitio en el que acostumbras dejarla, e incluso, quien vive contigo puede apoyarte colocándola allí si tú la dejas en otro lugar por error.



2.- ¿Qué debes llevar en tu cartera y que no? Este es un tema muy importante para prevenirte dolores de cabeza en caso de que la pierdas o te la roben.



Si tienes más de una tarjeta de crédito, procura no cargar con todas; lleva sólo las que crees que estarás utilizando, de preferencia, no más de 2. En caso de que pierdas tu cartera o te la roben, aún tendrás con qué realizar tus pagos. Te recomendamos mantener en casa (en un lugar seguro) los números de todas tus tarjetas, por si tienes que reportarlas.



3.- Carga sólo los documentos de identificación más importantes, como tu licencia y tu IFE. Recuerda tener una copia de estos documentos como respaldo en casa.



4.- Es importante llevar efectivo contigo al salir, sin embargo, no es conveniente cargar de más. Calcula cuánto puedes usar durante el día y haz ese retiro. ¡Imagínate perder la cartera con el efectivo que calculaste para toda la semana! Es mejor prevenir.



5.- Todos guardamos los tickets de compra; para cambios, hacer cuentas después, o sólo por no tirarlos en ese momento. Estos tickets tienen mucha información: bancaria, nuestra firma, sucursal de compra y deberíamos tratarlos con más cuidado. Por eso, te recomendamos que una vez a la semana limpies todos esos papeles, rompiéndolos y tirándolos en un bote de basura.



6.- ¿Cuántas tarjetas de presentación ajenas tienes en tu cartera? Es un hábito para muchos recibir una tarjeta y guardarla en la cartera, e incluso dejarla allí para consultar, pero te recomendamos mejor tener un tarjetero. Al no tenerlas siempre contigo, no te expones a perderlas, ni a que llamen a tus contactos.



Ya te hemos dado herramientas suficientes para que tu dinero, tus documentos y tú estés segura. Ahora es momento de que elijas la cartera que mejor se adapte a tu personalidad.