Rasgos femeninos que no pueden resistir

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas sabemos que cada vez que un hombre te mira, posiblemente piense sobre algo relacionado al sexo. Pero ahora, la ciencia explica la razón detrás de esas miradas eróticas. Resulta que no lo hacen de manera inconsciente; de hecho, cada vez que un hombre ve a una mujer, hace un chequeo reproductivo.



Verás, los hombres fueron diseñados para buscar características clave en las mujeres. Estas características hacen que éstas sean más atractivas porque han sido asociadas, por años, con la fertilidad y buena salud.



Un rango amplio de cintura a cadera: Un rango de 7:10 es particularmente efectivo. La cintura y caderas están relacionadas con el parto. Y ya sabes lo que las abuelas decían: si tiene buenas caderas, podrá tener hijos. Entre más amplia la cadera y más estrecha la cintura, mejor.



Una voz alta: De acuerdo a un estudio hecho en video, la voz alta evoca juventud y representa un cuerpo femenino pequeño, ambos rasgos atractivos para el hombre. Por otra parte, la voz grave no es para nada femenina y, por tanto, no es biológicamente atractiva.



Cabello saludable: Una cabellera larga, llena de vida y brillante es atractiva, no sólo para mujeres, sino también para hombres. Nuevamente, el pelo así es señal de salud y fertilidad. Por suerte, esto puede arreglarse si vas a una estética y cuidas de tu cabello de manera regular.



Sonrisas: Obviamente las personas felices son atractivas. Pero la ciencia dice que, además de esto, los dientes blancos son reflejo de una buena salud y, por ende, se convierten en un rasgo de buena reproducción.



Menos maquillaje: Creerás que el contour y el blush te hacen ver súper bien y más glamorosa, pero resulta que el look natural es más llamativo para los hombres. Un estudio americano menciona que éstos prefieren a las mujeres que usan hasta un 40% menos de maquillaje. Pero un estudio no debería ser la razón para aceptar tu look natural.



Usar algo rojo: Todo el mundo sabe que el color rojo está ligado a la lujuria. Y de hecho, los científicos han probado que mejora el sentido de atracción, no sólo en seres humanos, sino también en animales.



Con todo esto dicho, es obvio que no necesitas tener un cuerpazo y un rostro de modelo para atraer al chico que tanto te gusta.