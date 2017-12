(Tomada de la Red)

Moisés Heiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, comentó por medio de un comunicado publicado por la institución académica, que tratar a tu can como una persona le causa graves daños debido a que les exige conductas que no son propias de su especie.



Algunos de los puntos tratados en el comunicado titulado “Un error humanizar a los animales de compañía: académico de la UNAM” son los siguientes: El apego excesivo, la inclusión de prácticas y/o rituales innecesarios que las mascotas no comprenden.



Señaló que en la mayoría de los casos donde se genera un apego excesivo, los canes tienden a sufrir ansiedad por separación “que se manifiesta con ataques de pánico que lo motivan a destruir objetos, vocalizar, orinar y defecar dentro de la casa”; una conducta que el dueño interpreta como una travesura o como una venganza por haberlo dejado solo.



Resaltó que esta tendencia es cada vez más común debido a que muchas familias sin hijos buscan “mitigar la soledad con animales, a los que proveen del afecto que no pueden brindar a sus posibles descendientes”. Remarcó la importancia de cubrir sus necesidades básicas de acuerdo a su especie.



Finalmente puntualizó que el refuerzo positivo junto a una instrucción “sin violencia o algún sometimiento” es la mejor alternativa para tratar a tus mascotas.



Fuente:http://www.adn40.mx/noticia/cultura/nota/2017-12-10-09-00/tratar-a-tu-perro-como-persona-le-causa-ansiedad--unam/