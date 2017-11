Cuando las mascotas hacen lo posible por no bañarse

(Tomada de la Red)

¿A tu perro o a tu gato les gusta qué se le bañe? Generalmente a los perros no les gusta esta actividad y a los gatos menos aún. En el caso de los canes el rechazo por esta no es algún muy común, son pocos los perros reacios a relajante con un baño, pero en los felinos la regla parece general y eso que los gatos de por si son muy limpios y no tienen olor, por su naturaleza de cazadores para no dejar rastro.



Esto probablemente se debe a que los ancestros de los gatos, que vivían en los desiertos, tampoco tenían mucha experiencia con el agua. Estudios genéticos llevados a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer muestran que los parientes más cercanos de los gatos domésticos son los gatos salvajes de África y Europa y el gato del Desierto Chino.



Esta es una recopilación divertida de perros y gatos que odian el baño, cabe destacar que a algunos parece molestarles tanto la idea, que pude parecer que van a morder a sus dueños o de un sarpazo salir por alguna ventana ¡no te los pierdas, disfrútalo!