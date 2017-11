¿Qué sucede cuando una persona está en coma?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La palabra “coma” nace del griego (koma), que significa “sueño profundo” en el siglo 17, donde los métodos para ayudar a las personas en coma consistían en: derramamiento de sangre de la cabeza, vaciar el estómago, enfriar el cuerpo de forma espectacular, laxantes y todo tipo de tratamientos profundamente desagradables.



Sabemos que la medicina del coma es un campo neurológicamente profundo. Pero, ¿qué tanto podemos saber al respecto?



Diferentes tipos de comas



Los comas pueden ser causados por diferentes problemas médicos o ambientales, desde una meningitis, hasta una sobredosis o un fuerte golpe en la cabeza. Pero la idea de un “estado de coma” uniforme es en realidad un mito. La inconsciencia de un coma viene en distintas formas. Un estado de inconsciencia prolongado, considerado como coma, puede clasificarse como un estado vegetativo (donde el cuerpo hace movimientos y puede gruñir o bostezar, pero no hay reacción hacia estímulos), catatonia (donde no hay movimiento o respuesta de ningún tipo), o muerte cerebral, en la cual se destruye la función cerebral, pero algunas funciones autónomas del cuerpo continúan.



Existen diferentes formas clínicas para evaluar la gravedad del coma en una escala, al probar cosas como el reflejo del iris del ojo y el movimiento motor.



¿Qué pasa en el cerebro de una persona en coma?



Considerando los tipos de comas, no hay un ejemplo único de un estado de coma. Sin embargo, generalmente se acepta que, neurológicamente hablando, para calificar como “coma,” tu cerebro deberá mostrar ningún conocimiento o procesamiento cognitivo que ocurriría mientras está despierto, y no podría demostrar respuesta a ningún estímulo externo.



La conciencia, en el cerebro de una persona en coma, parece estar “desactivada” por una interferencia con la comunicación del cerebro entre el tronco encefálico y el cerebro, que efectivamente controla la conciencia cognitiva.



En el cerebro de una persona despierta, pensar por uno mismo y ver la luz u otra cosa, mostraría patrones neuronales de activación que, en aquellos que están en estado de coma, están ausentes. La actividad cerebral se puede medir de muchas maneras: mediante un electroencefalograma, o EEG, mediante una MRI, y otros intentos de detectar los disparos eléctricos de los elementos del tejido cerebral.



Sin embargo, hay todavía mucho por conocer sobre el cerebro comatoso.



El resto de tu cuerpo no se verá afectado por el coma



Las personas en coma muestran la diferencia entre 2 tipos de funciones cerebrales: las que controlan nuestra conciencia superior, nuestra capacidad para hacer bromas y ser concientes de sí mismos, y las que ayudan a nuestros cuerpos a seguir funcionando mientras estamos deprimidos.



Estas características, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión, son parte del sistema nervioso autónomo, y podrían continuar por sí mismas mientras el cerebro está en coma, dependiendo de la causa del problema y cómo ha afectado a otras partes del cuerpo. De hecho, en el 2014 se descubrió que las personas que entraban en coma después de un paro cardíaco, tenían mayores probabilidades de recuperarse si sus frecuencias cardíacas mostraban un patrón determinado.



Otras personas necesitarán ayuda respiratoria artificial, y TODOS requerirán alguna forma para mantenerse hidratados y alimentados, un proceso que generalmente se realiza por inyección intravenosa.



¿Y después del coma?



Uno de los problemas más comunes que enfrentan las personas que se recuperan de un coma, es el nivel de atrofia muscular que sufrieron durante su periodo de inconsciencia. Causado por la inactividad prolongada, este tipo de pérdida muscular no se limita solo a pacientes en coma; los músculos requieren un uso continuo para mantener fuerza y tamaño.