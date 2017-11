8 Preguntas para saber si estás bien de la tiroides

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguro has escuchado de la tiroides por todos lados, pero ¿sabes realmente lo importante que es? Esa pequeña glándula en forma de mariposa en tu cuello toma el yodo de los alimentos y lo convierte en una hormona, la hormona de la tiroides (TH).



Es importante porque CADA tejido y CADA célula es sensible a esta hormona. Puede tener un impacto, desde en tu metabolismo, hasta en tu función cognitiva. Pero en 1 de cada 8 mujeres en el mundo producirá mucho, o muy poco… y ahí está el problema.



Lo malo de esto es que los expertos no saben muy bien porqué sucede esto (aunque los genes, enfermedades del sistema inmunológico y el estrés juegan un rol importante), pero hay millones y millones de personas (la mayoría mujeres) que sufren de este problema y no lo saben.



¿Te sientes exhausta, sin importar qué tanto duermes? La Hormona de la Tiroides (TH) estimula el cerebro, entonces cuando hay una disminución de esta hormona (una condición llamada hipotiroidismo) todas las funciones del cuerpo disminuyen, incluyendo tus niveles de energía. Tus ánimos estarán pos los suelos, se te olvidarán las cosas y simplemente te sentirás aletargada.



O por el contrario, ¿te sientes con el doble de energía? O por el contrario, si hay mucha producción de esta hormona, te sentirás con MUCHÍSIMA energía. Parecerá algo bueno, pero no lo es.



¿Tus jeans ya no te quedan? Una tiroides poco activa alentará tu metabolismo horriblemente. Y cuando tu cuerpo convierte menos calorías en energía, empezarás a subir de peso. Y si por el contrario hay mucha producción de TH, bajarás de peso de volada, sin importar lo mucho que comas.



¿Tienes problemas con tu menstruación? Periodos largos e irregulares con más flujo pueden ser señal de una mala producción de TH. El hipotiroidismo está relacionado con niveles altos de prolactina, una hormona que es la responsable principal de estimular la producción de leche materna y regular el ciclo menstrual. Por su parte, el hipertiroidismo puede hacer que tu ciclo sea más largo y ligero.



¿Sientes paltipaciones? Podrías notar una taquicardia debido a la sobreprodocucción de TH que hace que el corazón se acelere por la alta demanda de oxígeno en la sangre. Esto podría afectar directamente el músculo y sentirás una presión en el pecho.



¿Mucho frío o mucho calor? Cuando la tiroides está MUY activa, el aceleramiento del metabolismo puede dejarte sudando. Y cuando no está para nada activa, tu cuerpo tratará de conservar el calor al limitar el flujo de la sangre, lo cual te dará MUCHO frío.

¿Tus hábitos para ir al baño han cambiado? Me refiero a tus evacuaciones. El hipotiroidismo pueden disminuir los músculos intestinales y dejarte estriñida. Y al contrario, una tiroides sobreproductiva podría causar… diarrea.



¿Tus uñas y piel están secas? Un metabolismo lento puede afectar el sudor. Y sin humedad, tu piel fácilmente puede secarse, así como tus uñas.