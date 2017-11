Suave terciopelo

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

Sensual, terso y sofisticado, el terciopelo ha sido desde hace mucho tiempo uno del los materiales más empleados para transmitir poder y estatus. No en vano las capas de las reinas eran y son elaboradas con este textil.



“Se puede usar desde en un pequeño vestido negro de coctel, hasta en uno largo para asistir a una boda. Su ventaja es que se ve muy elegante, ya que refleja la luz, además de que, si no es muy pesado, resulta muy cómodo”, afirma la experta Mónica Bravo.



Algunas fashionistas lo lucen en chamarras tipo ‘bomber’, las cuales hoy se adornan con imágenes de plantas, flores y animales en looks de aires orientales como los de D&G y Gucci. Para el día, estas piezas van bien con jeans, y para la noche, con faldas o pantalones de vestir.



Aunque el color más popular es el negro, en esta temporada también se ve en vino, verde, morado y hasta rosa, amarillo o mostaza. Algunos diseñadores le suman estampados diversos, aunque la opción más segura es en liso.



“Está de moda utilizarlo en sacos de estilo masculino o hasta en smokings para ocasiones de gala, pues tiene la capacidad de sumar mucho glamour”, dice el experto Antonio González de Cosío, quien recomienda que la blusa con la que se combine sea delicada y femenina.



También se observa en diversos looks tipo pijama, una de las tendencias más audaces, la cual se vuelve aún más formal si se porta en este material.



Pero el terciopelo no sólo aplica para la ropa, sino también para los accesorios, ya que hay multitud de botas, botines, bolsas, bufandas y hasta boinas en este material, que añade sofisticación.



Si decides incorporarlo a tu armario, recuerda que necesita cuidados especiales, como ser tratado en tintorería, por lo cual debes leer muy bien las indicaciones de la etiqueta para no dañarlo.