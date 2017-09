Esto es lo que pasa cuando hablas de más

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Alguna vez hablaste mal de alguien y esa persona estaba justo detrás de ti? Tranquila, no eres la única a la que le ha pasado.Hay muchos momentos en la vida que nos dejan con ganas de dar clic y desaparecer, por ejemplo un comentario que hacemos sin querer queriendo, o “pensar algo en voz alta”.Para recordar juntas esos momentos, aquí les dejamos 5 situaciones en las que hemos gritado “trágame tierra” con la cara roja de vergüenza.1.- Cuando molestas a tu amiga con un chico y él te escucha: Hacerse bromas entre amigas es lo más normal del mundo, pero si le dices “ahí está el chico que te gusta” y él los escucha, definitivamente estarás en problemas. Hay cosas que se mantienen mejor en secreto.2. Cuando cuentas un secreto pensando que la persona ya lo sabía: “Oye, sabías que” …y de repente vez la cara de asombro de la otra persona, en ese momento solo quieres cambiar de tema, pero como ya comenzaste lo más seguro es que tengas que soltar la información completa. Pero también hay que aceptar que de vez en cuando el raje puede más que nosotras y terminamos soltando algún chisme para luego solo arrepentirnos por haber hablado de más.3. Hablar de alguien que está justo atrás de ti: Si contar algo que no debiste no fue suficiente vergonzoso, no hay nada peor que hacer un comentario malicioso o poco amigable de una persona que justo está cerca de ti. Después de eso solo queda decir: Adiós mundo cruel.4. Silencios incómodos: Estás conversando con alguien y dices tantas cosas a la vez que cuando esperas que la otra persona responda, solo hay silencio. En situaciones así solo queda decir otra tontería para romper la incomodidad.5. Cuando felicitas a alguien por su embarazo… y no está embarazada: Hay personas que no se ofenden con su peso, pero otras sí, como aquella vez en la que pensaste que esa chica estaba embarazada y no, NO lo estaba. ¿Cuántas veces los juicios precipitados te hicieron quedar mal? Haz mea culpa querida y mejor piensa bien antes de hablar.FUENTE: Eme de Mujer