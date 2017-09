¿Qué hacer con sus mascotas durante el huracán Irma?

(Tomada de la Red)

Autoridades del condado de Miami-Dade aconsejaron a los residentes que tengan mascotas no dejarlas solas y llevarlas consigo al realizar la evacuación de sus lugares de residencia ya que, de no hacerlo, podría ser fatal ellas.



Las fuertes ráfagas de viento, las inundaciones y las fuertes lluvias pueden matar fácilmente a los animales domésticos que se encuentren en los patios de las residencias por lo que es importante prestarles atención y evacuarlas hacia un lugar seguro.



Si la evacuación se realizará a un hotel, es necesario verificar si éste acepta mascotas ya que los establecimientos no están obligados a recibir animales aún en casos de emergencia.



Quienes no pudan llevarlas consigo y no tengan otra opción que dejarlas en un refugio se pueden comunicar a la línea 311 e inscrbirlas en un albergue especial o pueden visitar las páginas web de los condados de Broward y Miami-Dade.



Los refugios que sí aceptan mascotas en Miami son el E. Darwin Fuchs

Pavilion, en la 10901 SW 24th St, y Dr. Michael M. Krop Senior High, en la 1410 County Line Road.



Para poder refugiarse en estos albergues junto a su mascota, se deberá presentar prueba de residir en u de las zonas de evacuación, récords de vacunas y el registro de su perro en el ayuntamiento del condado. También deberá llevar comida para el animal.



Otro consejo muy importante es el asegurarse que la mascota cuente con una placa de identificación visible con la información de contacto del dueño.



