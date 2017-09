Obtén un bronceado natural

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El descanso, los días de diversión y en nuestra piel luce un asombroso bronceado natural que, aunque dura poco tiempo, nos hace ver sensacionales. Por eso te damos los siguientes tips para aprovechar al máximo tu apariencia natural, antes de que los efectos del sol desaparezcanRostroLo primero es mantener tu cara hidratada para que el dorado de tu piel perdure más tiempo. No utilices cremas que contengan grasa y usa productos hechos con base en agua. Emplea una base de maquillaje ligera y sutil solo para emparejar su tono actual y evita usar polvos traslúcidos. Es recomendable que no dejes de usar filtros solares. Existen productos After Sun que son muy recomendables, tienen ingredientes hidratantes y calmantes, incluso ayudan a dar un mejor color al bronceado y lo hacen más duradero.OjosMientras el dorado de tu rostro se mantenga, el color de tus ojos será sobresaliente. Colorea tus párpados con tonos cálidos, no más de dos sombras a la vez; y por esta ocasión, evita usar delineador, y se muy discreta con la máscara de pestañas, no las sobre cargues.LabiosSé muy discreta y usa tonos tenues para que siga sobresaliendo tu belleza al natural. Evita los labiales mate que los pueden resacar. Puedes recurrir a iluminadores.CejasTienen que lucir tan naturales como tu piel bronceada y recuerda que no deben ser ni más oscuras ni más claras que tu cabello. Busca un asesor que les dé un diseño natural y delineado sin exageraciones.CabelloEs hora de soltarte el pelo con un corte desenfadado y poco estructurado que le permita tener movimiento. Aprovecha para agregarle colores en tonos cálidos que le den una textura natural con destellos dorados que se reflejen a la luz del sol.PielCuando empiecen a aparecer las escamas de la piel muerta, recurre a un tratamiento exfoliante para limpiar y recuperar tu tono de manera saludable y atiende a todos los cuidados de protección solar e hidratación.FUENTE: Eme de Mujer