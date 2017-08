¿Perros de raza pitbull, agresivos por naturaleza?

(Tomada de la Red)

como mascota a perros de raza pitbull luego de un ataque mortal de perros de esta raza a una mujer en 2016. Además, esta legislación está prevista para Quebéc y ha sido implementada en otras ciudades en Estados Unidos.



Algunas razas de perros son reproducidas con fines totalmente diferentes a los que originalmente se tenían pensandos. Por ejemplo, algunos descendientes de perros de raza Golden Retriever antes los ocupaban para recuperar las aves que caían después de la caza y ahora son criados como perros de servicio.



e acuerdo con la Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad Animal (ASPCA, por sus siglas en inglés), algunas razas de perros sí se caracterizan por ciertos rasgos físicos y de comportamiento, ya que cada una fue desarrollada para hacer trabajos específicos como cazar conejos, arrear ganado o simplemente como compañía.



El pitbull que se conoce hoy en día es un descendiente del perro toro inglés, que fue reproducido para morder en la cara y en la cabeza a toros, osos u otros animales grandes que representaran una amenaza.



Aún así, esos perros no estaban predispuestos a ser agresivos contra personas y aquellos animales usados para peleas, convivían constantemente con personas, por lo que esa actitud no era tolerada.



“Cualquier perro que se comportara agresivamente hacia una persona, era sacrificado o asesinado para evitar pasar ese rasgo indeseable a la siguiente generación. Al reproducir una raza, los perros que se elegían para ello eran los que desempeñaban mejor su trabajo para así seguir con la tendencia”, afirma ASPCA en un pronunciamiento sobre este tipo de canes.



Es muy probable que la mayoría de los perros pitbull en la actualidad sean resultado de razas al azar, sin el objetivo de transmitir rasgos de conducta a sus siguientes generaciones, por lo cual esto implica otro tipo de variedad en sus comportamientos y ante esto, la ASPCA recomienda en general tratar a cada perro como un individuo, no como una raza.



Entonces, ¿por qué algunos son agresivos?



No es sorpresa, señala la asociación animalista, que los perros que están encadenados y aislados de contacto positivo humano sean los más propensos a morder personas, que aquellos perros que están integrados en su hogar.



“Experiencias positivas en los primeros años de vida del perro, como la socialización, son consideradas clave para prevenir tendencias agresivas en los perros. Los cachorros aprenden a interactuar, jugar y comuicarse con perros y personas u otras especie”, considera la ASPCA.



Por otro lado, desmienten que las legislaciones que prohíben este tipo de razas no ayudan en mucho, ya que crean la ilusión de que las personas estarán más seguras si no hay pitbulls alrededor.



