Ingredientes raros que contienen los perfumes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Secreciones de glándulas anales y biliares, así como sustancias químicas asquerosas… ésto y más le rocías a tu cuerpoÁmbar grisAunque su nombre suene a piedra preciosa, en realidad se trata de una secreción biliar generada por los cachalotes para facilitar la digestión. Muchos perfumes contienen este particular ingrediente para fijar la base de la fragancia.IndolEl nombre no nos dice nada, pero es un compuesto químico que se encuentra en los intestinos de los mamíferos, de hecho, es el responsable directo del olor de las heces. Los perfumistas lo usan en cantidades tan pequeñas que desprende un leve olor a flores, pero saberlo, no resulta agradable.Ladanum o LadanSe trata de una resina que se consigue tras peinar lana de oveja o cabra, después de frotarse con una especie de arbusto floral. Tiene la misma función que el ámbar gris, así que es usado como fijador.Almizcle de CivetaEs uno de los ingredientes estrella. Ya se puede fabricar de manera sintética, pero se sigue extrayendo de las glándulas anales de las civetas macho, que lo utilizan para marcar territorio. En cantidades reducidas su olor pasa de repulsivo a agradable.CastóreoSe trata de una secreción de las glándulas anales del castor, que este animal utiliza para acicalar su pelaje y marcar su territorio. Su olor asemeja a la madera y al cuero, por lo que se utiliza para agregar esas notas a un perfume. Se considera un ingrediente vital en las fragancias de lujo.Sulfuro de dimetiloEs uno de los productos más fuertes en la perfumería. Tiene un olor penetrante y repulsivo, como a cebollas y azufre, pero se puede encontrar en rosas y geranios. Se utiliza para hacer una base de rosas más natural y ayuda a “reproducir” el olor de la playa o mar.EscatolSeremos directos... es repulsivo. Incluso diluido de forma extrema, apesta. Hasta que es combinado con otros compuestos desarrolla un olor floral. Es un compuesto orgánico blanco que cristalino, derivado del indol. Se encuentra naturalmente en el alquitrán de hulla y en las heces.Almizcle de CiervoAlgunos ciervos tienen una glándulas entre sus patas, las cuales utilizan para rociar su ambiente con el almizcle y atraer hembras. Este almizcle prolonga el olor del perfume, aunque su uso ya fue restringido. Cuando se diluye, su aroma es floral. Se utilizaba mucho en el Chanel No. 5.MercaptanosLos mercaptanos son un grupo de sustancias químicas horribles. Su olor es sulfuroso, como a coles podridas. Pero hay sutiles diferencias entra cada uno, ya que hay algunos que dan un toque de grosella negra, y otros tienen notas de café. Se pueden encontrar en las flatulencias.FenolesSon producidos naturalmente por muchas plantas como mecanismo de defensa contra los insectos. Muchos de ellos tienen un olor a caballo y orina humana, pero los fenoles son esenciales para crear olores florales. Los más usados en perfumería se llaman cresoles.FUENTE: De10.com.mx