Conoce a MacGyver, la última sensación entre las mascotas de Instagram

(Tomada de la Red)

Si ya te cansaste de ver perros y gatos en internet, este lagarto tegu puede alegrar tu día. MacGyver es una nueva estrella en Instagram que promete mucho entretenimiento.



MacGyver tiene más de 160.000 seguidores en Instagram y no es el protagonista de la famosa serie de televisión. Es un lagarto tegu colorado con perfiles en todas las redes sociales.



La estrella de Instagram acaba de cumplir 4 años de edad, y su expectativa de vida es de 15 a 20 años. Vive junto a una pareja de esposos que prefieren no revelar sus apellidos, Scott y Ice, en Colorado, Estados Unidos.



Además de su famosa cuenta de Instagram, MacGyver tiene un canal en YouTube, cuenta de Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest e incluso un perfil laboral en LinkedIn.



"Puede ir a cualquier sitio en la casa que él quiera, pero elige venir y dormir frente al sofá, donde están nuestros pies", cuenta Scott a The Dodo.



Mantener a MacGyver puede ser bastante costoso, ya que este lagarto consume carne y salmón a diario, siendo este último su bocadillo favorito. Como se ve en un video de Instagram, su torta de cumpleaños fue hecha a base de este pescado.



Además, no existen contenedores con sus medidas para transportarlo. Sus dueños debieron invertir US$400 en uno especial para que la estrella de Instagram pueda ser llevada de un lugar a otro.



"Es muy inteligente. No es un genio, no está al nivel del MacGyver de la serie televisiva, sino que es mucho más inteligente de lo que la mayoría de la gente cree que pueden ser los reptiles", añade Scott sobre su fiel amigo.



