Cuidado para las mascotas en primavera

La llegada de la primavera siempre es una buena noticia para las mascotas. El sol y el buen tiempo invitan a alargar los paseos rutinarios y a irse de excursión al campo, prácticas que son muy saludables para nuestros amigos de cuatro patas, siempre y cuando tomemos las precauciones necesarias para evitar posibles problemas. Las alergias, las picaduras de insectos, los parásitos o las espigas o espinas son algunas de las patologías más comunes en esta estación del año. Te ayudamos a evitarlas y/o combatirlas de la mejor manera posible con unas sencillas prácticas que tu mascota agradecerá enormemente.



Alergias

Si notas que tu peludo amigo estornuda, lagrimea o se rasca la nariz más de lo habitual, es hora de pedir cita en el veterinario. El polen es un factor que también puede afectar a los animales así que, en caso de que se detecte una alergia, es necesario asignar un tratamiento para eliminar las molestias y aliviar los síntomas.



Picaduras

Abejas, arañas, mosquitos… La primavera es el mejor momento para todos estos insectos, y su actividad se multiplica con la subida de las temperaturas. En la mayoría de los casos las picaduras no son un problema grave para nuestras mascotas, pero conviene estar atento a posibles inflamaciones en la boca o la garganta ya que éstas pueden generar insuficiencias respiratorias o incluso la asfixia.



El caso más preocupante es la picadura del mosquito de la leishmaniosis, una enfermedad que produce pérdida de peso, caída del pelo, hemorragias nasales y diarreas, entre otras cosas. Su protección puede hacerse a través de una vacuna o con la utilización de productos repelentes o antiparasitarios externos.





Pulgas y garrapatas

Sin duda, son los eternos enemigos de nuestras mascotas. Estos parásitos se adhieren a su piel y se alimentan de su sangre, transmitiendo enfermedades y provocando hemorragias. Para prevenirlos, nada mejor que los repelentes o antiparasitarios, tanto a modo de collares como de pipetas con producto.



La procesionaria

Las orugas de pino son uno de los mayores problemas que nuestras mascotas pueden tener en primavera. Cada año, miles de ellas bajan por el tronco de los árboles hasta la tierra formando largas filas que no solo llaman nuestra atención, sino también la de ellos. Estas orugas están recubiertas por pelos tóxicos, por lo que el contacto con ellas puede provocar síntomas tan graves como los shocks alérgicos o la pérdida de la lengua. La mejor manera de evitarlas es no acercarse demasiado a los pinares y estar alerta en todo momento.



Espigas

Además de en las zonas campestres, hoy en día podemos encontrarlas en parques urbanos y zonas verdes comunes. Su mayor riesgo está en las semillas que desprenden, ya que pueden clavarse en los ojos, la nariz o los oídos provocando diversas infecciones o inflamaciones, además de adherirse fácilmente al pelaje. Por este motivo, si frecuentamos espacios donde se pueden encontrar, debemos hacer una revisión completa tras el paseo y, en la medida de lo posible, cortarle el pelo a nuestro pequeño amigo.



Muda de pelo

La primavera y el otoño son las dos épocas del año en las que nuestras mascotas cambian el pelo. Por este motivo, debemos hacer más hincapié en cuidarlo y asearlo a menudo, con un cepillado diario que le proporcione a nuestro perro o gato un alivio y un momento de relajación para compartir con su dueño. Es importante acostumbrar a nuestros animales desde que son cachorros para evitar posibles protestas (mordeduras y arañazos) que nos hagan desistir en esta tarea.



Recordad que los dueños son los únicos responsables de la salud y el bienestar de las mascotas. Por ello, es necesario tomar conciencia de los pequeños cuidados que precisan en cada etapa de sus vidas. Si buscáis más consejos para el cuidado de vuestro nuevo amigo, os animamos a entrar en Mis Mascotas y descubrir todo un mundo repleto de amor y cariño por los animales.



