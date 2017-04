Las mejores playas para relajarse en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El día transcurre contemplando el mar. La playa luce casi desierta. Al atardecer, dramáticas tonalidades pintan el cielo y el silencio te hace sentir que el espectáculo es solo para ti. No necesitas el traje de baño al grito de la moda, ni accesorios de lujo, solo una buena actitud para relajarte con el sonido de las olas.



Para cumplir este sueño, elegimos algunas playas del Pacífico mexicano y mar de Cortés. En cada una hay pequeños hoteles (refugios que prometen respetar el medio ambiente), aventuras en medio de la naturaleza y algo de lujo en destinos cercanos, para quien se aferra a ciertas comodidades.



Puerto Escondido / Oaxaca

Si quieres practicar surf, este es uno de los mejores lugares para comenzar. Zicatela es una de sus playas más populares. Las olas pueden alcanzar hasta seis metros de altura y el destino tiene una onda hippie que no sacrifica el estilo.



Dónde dormir: a 40 minutos de Zicatela, se encuentra Hotel Escondido. Sus cabañitas tienen terraza, hamaca y alberca privadas. Con techos de palma, presentan toques de diseño, como los baños forrados de concreto. Están rodeadas por cactáceas y por una atmósfera solitaria.



La locación tiene un aspecto virgen. La propiedad tiene un club de playa y un bar aislado acústicamente.



Se ofrecen excursiones a sitios como la Laguna de Manialtepec. Tel. 01 (954) 582 2224. Web: hotelescondido.com



Qué hacer: ¿te gustan las actividades sustentables? La agencia Mundo Joven organiza viajes de voluntariado a Puerto Escondido, que pueden durar una semana o más días para trabajar en un campamento tortuguero y participar en el cuidado de reptiles en un iguanario.



Incluye transporte en el destino, hospedaje en un hostal muy cercano al mar, comidas y una clase de surf. Hay varias salidas al año; la próxima será el 16 de abril. www.mundojoven.com



Dónde comer: Almoraduz, de cocina de autor, sin olvidar la comida tradicional que privilegia los ingredientes naturales.

www.almoraduz.com.mx



Cabo Pulmo / Baja California Sur

Es un Parque Nacional Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. ¿La razón? Su diversidad: Mantarrayas, delfines, ballenas jorobadas y tiburones ballenas son algunas de las especies que merodean sus aguas. Es el único arrecife coralino de agua cristalina en el golfo de California.



A sus playas llegan cinco especies de tortuga: Carey, caguama, verde del Pacífico, laúd y la golfina. Estas dos últimas anidan en la zona.



Este año se presentó durante el Festival de Sundance, en Park City, Utah, el documental Out of the Blue, que trata el tema de la preservación de la reserva.



Dónde dormir: Está permitido acampar en la playa. Pero si quieres más comodidad, existe la opción de rentar una casita colorida de Airbnb en la playa.



Si quieres disfrutar el look inexplorado de Cabo Pulmo, pero tu idea de unas vacaciones se relaciona con el lujo, alójate en Los Cabos, a menos de dos horas del parque.



El resort Chileno Bay se inauguró en Cabo San Lucas hace pocos meses en una playa bastante tranquila para nadar. En las suites los espacios son abiertos, con ventanas de piso a techo, terraza y duchas exteriores. Ofrece tours de paddleboard y cuenta con su propio mercado orgánico. Tel. 01 (844) 207 9354. Web: chilenobay.aubergeresorts.com



Qué hacer: por su transparencia vida marina, es perfecto para practicar buceo, hay 17 sitios designados para esta actividad, y esnórquel. www.cabopulmoecoadventures.com



Dónde comer: en Los Cabos hay un restaurante a cargo del célebre chef Enrique Olvera. Se trata de Manta, al interior del hotel The Cape.



Su especialidad es la comida del mar, además busca reinterpretar la gastronomía nacional retomando elementos japoneses. www.mantarestaurant.com



Boca de Tomatlán / Jalisco

A 40 minutos de Puerto Vallarta se localiza este pueblito pesquero, de playa íntima con agua cristalina. Con la vida relajada que ofrece, el contraste es marcado si se le compara con el destino vecino, de ambiente festivo.



También es un gran punto de partida para algunas de las mejores aventuras de la región, como nadar con delfines en libertad, paseo exclusivo de Wildlife Connection. www.wildlifeconnection.com



Dónde dormir: Casitas Maraika queda muy cerca del poblado. Es un refugio en la selva tropical. Solo tiene tres cabañas frente al mar: Luciérnaga, por ejemplo, se divide en dos pisos y se ubica en una zona más apartada y solitaria.



El restaurante del hotel utiliza ingredientes orgánicos y cada mes hay una degustación-maridaje con un chef invitado. Imparte clases de yoga, además organiza retiros y cursos especializados, en una plataforma con vista a las olas. Celebran bailes en la playa con DJ’s invitados y tienen un tour especial, “Re-conexión natural”, a través de la selva. Tel. 01 (32) 2356 5459. Web: casitasmaraika.com



Qué más hacer: la empresa Vallarta Adventures te lleva a Majahuitas, una playa entre Yelapa y Boca de Tomatlán, para practicar esnórquel.

www.vallarta-adventures.com



Dónde comer: bien vale el traslado a Puerto Vallarta para descubrir sus restaurantes icónicos. Cafe des Artistes está a cargo del chef Thierry Blouet, quien pertenece a la Academia Culinaria de Francia.

www.cafedesartistes.com



Playa Ventura / Guerrero

Pocos viajeros saben de este paraíso. Se encuentra a dos horas de Acapulco. La costa, casi virgen, posee unos atardeceres que difícilmente olvidarás. De mayo a enero se puede ver el desove de tortugas golfina y laúd.



Dónde dormir: no hay grandes resorts, sino pequeños alojamientos rústicos. Los servicios son básicos, pero te tratan como si te conocieran desde siempre. Te recomendamos el Mesón Casa de Piedra y La Tortuguita. También hay zonas para acampar frente al mar.



Qué hacer: el hotel La Tortuguita lleva a cabo recorridos para liberar tortugas y cabalgatas en la playa.



Dónde comer: en los pequeños locales cercanos a la playa, entre ellos La Jaladita, restaurante y bar, para saborear a tu gusto la pesca del día.