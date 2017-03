Mascotas absorben 60% del ingreso familiar

(Tomada de la Red)

La inversión inicial en una mascota va de tres mil 500 pesos en peces, hasta 21 mil 754 en un perro; hay quien paga cinco mil en el spa, aromaterapia, reiki y niñeras.



as mascotas son un gasto fijo para seis de cada 10 familias mexicanas, cuyos integrantes destinan un promedio de entre 10% y 20% de sus ingresos a su manutención.



Aunque parejas jóvenes y profesionistas que, ante la decisión de no procrear, tienen “perrijos”, “gatijos” o “pecijos”, quienes gozan del cariño, cuidados y poder adquisitivo de sus criadores.



Lo anterior, llega a tal grado que hay quienes invierten más de cinco mil pesos por una noche de hotel para su perro o gato, servicios de spa, yoga, aromaterapia, reiki, flores de bach y niñeras.



Gustavo Reyes Mascotas, especialista en animales de compañía, explicó que la tendencia de incluir a los perros, gatos, peces, aves, roedores y algunos reptiles como parte de la familia comenzó en México hace 14 años.



Con ello, explicó, estos “seres” iniciaron un cambio sociocultural, económico, comercial e industrial en el país, al grado de convertirse en hijos, adolescentes, jóvenes y abuelitos simbólicos entre los hogares, según su edad.



“Ahora muchas personas decidieron no tener hijos humanos e incluso pareja, convirtiendo a los animales de compañía en ‘perrijos’ o ‘gatijos’, quienes son considerados como seres que piensan, sienten, disfrutan y requieren de gastos, cuidados, amor y hasta un periodo de duelo cuando fallecen”.



Mascotas, una tendencia



En una entrevista con Publimetro, Gustavo Reyes explicó que los gastos básicos en los gatos y perros de compañía representan entre 10 y 20% del ingreso de los dueños.



Pero, apuntó, cuando se trata de jóvenes, solteros, parejas u hogares integrados por profesionistas el desembolso sube hasta 50% o 60% de sus ingresos, precisamente por considerarlos como sus hijos.



“Los animales de compañía se han convertido en una industria; en campos como la veterinaria son parte de una tendencia con justa razón, porque ellos sienten, crecen, se desarrollan y se enferman.



“Actualmente hay hospitales que se especializan en atender ciertas enfermedades de los perros y los gatos, porque al ser más cuidados, al tener una esperanza de vida mayor, también crecen los problemas de saludE



Existen clínicas, apuntó el especialista, donde tratan específicamente casos oftalmología, diabetes, problemas del sistema ocio o cáncer. “También la producción de alimentos es un mercado creciente”.



Gastos básicos de las mascotas



En este contexto, @GusMascotas –como lo conocen en Twitter– explicó que hay gastos básicos e intermedios que los “papás” o “mamás” perrunos o gatunos deben cubrir:



Elección del animal: cuando son adoptados o rescatados de la calle hay que llevarlos al veterinario, desparasitarlos, bañarlos, cortarles el pelo y las uñas y vacunarlos, lo cual representa un promedio mínimo de mil 500 pesos.

Si es comprado, además de lo anterior, hay que desembolsar de cuatro a seis mil pesos por un cachorro pequeño (Chihuahua), una media de 16 mil por un mediano (Schnauzer), o de 15 a 30 mil pesos por un grande (Mastín Napolitano), aunque los hay de 50 mil o 60 mil pesos.

Alimento: de acuerdo al precio de mercado, un bulto de dos kilos de croquetas para perro, para una semana o dos días de alimento –según la talla o del animal– cuesta un mínimo de 200 pesos y un máximo promedio de 500 pesos. El bulto de comida para gatos va de 250 a 419 pesos.

Gastos intermedios



Accesorios: una casa o un colchón ortopédico para dormir, entre 200 y más de mil pesos; plato para tomar agua y otro para comida, de 171 a 389 pesos cada uno; juguetes, una correa y una placa de metal, de 25 a 400 pesos por cada pieza.

Adiestramiento: de 200 a 350 pesos por una hora. Aquí debe haber mucho cuidado, porque hay algunos entrenadores sin preparación que promueven las habilidades del animal a jalones y los que son certificados.

Enfermedades: cuando el animal pierde la salud el gasto en el veterinario suma de 200 a 400 pesos por consulta; de tres mil a cinco mil por estudios o tratamiento básico y hasta 25 mil pesos la atención en caso de cáncer, diabetes, sida felino o leucemia, de acuerdo a los precios de clínicas especializadas como el Dogtor Pet.

“La cremación de los animales es otro de los gastos que se han convertido en un básico, cuyo costo mínimo es de mil 400 pesos por un perro o gato pequeño.

“Aunque también hay servicios colectivos, donde meten varios cuerpos y te dan una parte de las cenizas”. Gustavo Reyes.

Gastos extravagantes



Además de la inversión básica, hay personas que invierten en servicios especializados de belleza y combate del estrés, donde consienten y miman a los animales de compañía.



De acuerdo a los precios reportados por las compañías y personas dedicadas a ofrecer estos servicios, los costos más relevantes son:



150 a 350 pesos por una hora de yoga.

150 a 800 pesos, aromaterapia, masaje, reiki y estética canina.

50 a 200 pesos por una limpieza dental básica, en un perro de talla mediana.

Mil 200 a dos mil pesos por servicios de GPS en collar o placa; alarmas y notificaciones para ubicar a tu perro y con ello evitar que salga de una área determinada de la casa o llegue a perderse o ser víctima de un secuestro.

Dos mil 500 a cinco mil pesos por un día en un hotel especial para mascotas, donde son atendidos por niñeras o un mayordomo, cuentan con transmisión de videocámaras web, servicios de relajación y comidas gourmet.



