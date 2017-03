CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Existen indicios que nos dan la pauta que la ex de nuestra pareja sigue estando presente. No me refiero a aquellas parejas que tienen hijos en común, porque en ese caso es lo más normal del mundo, sino que hablo de aquellas exnovias que, una vez que se terminó la relación, tendrían que haber desaparecido para siempre de la vida de nuestro chico, pero eso no sucede.



¿Pero cómo te puedes dar cuenta que pasa eso? Sigue leyendo y lo sabrás.



Todavía lo llama por teléfono

Puede ser por excusas como que olvidó llevarse algo o que necesita hablar con él por ciertos papeles que debe firmar, ¡las razones son tan diversas como personas existen en el universo!



Lo saluda para su cumpleaños

Cuando se produce una separación, supuestamente una de las cosas que tendrían que ocurrir es que ambos se olviden el uno del otro. Pero si su ex aún lo busca, es probable que reciba un llamado para su cumpleaños ¡e inclusive puede ser que le lleve un regalo!



Se la encuentran en todos lados

¡Qué casualidad! Donde van ustedes ella aparece como por arte de magia y eso no pasa una vez, ¡pasa seguido! Creo que no es muy difícil darnos cuenta que su ex lo sigue buscando y pretende volver a enamorarlo, ¿no te parece?



De vez en cuando ves un “me gusta” de ella en su Facebook

Otra forma de darte cuenta si su ex lo sigue buscando es mirando las redes sociales. Si comienzas a ver muchos “likes” en sus fotos y publicaciones de parte de ella, eso es una señal de alarma que debe encenderse en tu mente. Dentro de esta categoría entran también los corazones del Instagram, así que enciende el radar si esto sucede.



Te asegura que son solo buenos amigos

Es ley, nadie termina amigo de su ex. Puede ser que tengan una relación cordial, pero ¿amigos? No lo creo. Si tu novio te asegura que solo lo une una amistad sincera con su ex, es mejor que empieces a prestar atención porque su ex anda revoloteando por ahí.



Estas señales son muy claras: algo está pasando entre ellos o su ex aún no está del todo convencida de la separación. Será mejor que hables con tu pareja sobre el tema y que aclaren de una vez por todas cómo sigue su relación.



FUENTE: http://www.vix.com/es/pareja/175875/como-darme-cuenta-que-la-ex-de-mi-pareja-lo-sigue-buscando