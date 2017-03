información relacionada Fotogalería Pasión por crear

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fotógrafo, director de arte y artista visual; en resumen, una persona con pasión en crear es como se autodefine Saúl G. Hodgers, joven promesa sonorense, ganador al mejor director de cortometraje con su ‘fashion film’ “Purgatorio” en la reciente edición del DMX32.



En entrevista para EL IMPARCIAL habló de su corta pero fructífera carrera y de todos los retos que tiene por delante, pues desea encontrar nuevas maneras de desarrollar y ampliar la industria mexicana, para así poder apoyar a los talentos locales.



¿Cómo inicia tu aventura en las artes visuales?



Desde chiquito siempre tuve tendencias artísticas, pero nunca fui bueno dibujando ni pintando o escribiendo, y esto me frustraba bastante. Con el tiempo encontré la fotografía, la cual fue una manera para que descargara mi creatividad con mayor fluidez.



¿Cómo defines tu estilo?



Creo que mi estilo se define por una estética limpia y con mucha estructura, y por jugar con conceptos sociales del día a día llevados al extremo, yuxtapuestos con sutiles elementos clásicos de belleza.



¿Qué representa para ti haber ganado este concurso en DMX32?





Representa más que nada una gran oportunidad de expandirme como profesionista y artista, llegando así a conectar con más gente y creando nuevos proyectos a futuro.



¿Qué te motivó a participar?





Cuando me enteré del concurso, me pareció una excelente iniciativa por parte de personas que son altamente reconocidas en la industria y con mucha experiencia, por lo que lo vi como una muy buena excusa para poner en práctica mi músculo creativo y una oportunidad para obtener alguna retroalimentación de parte de estas personas.



Iniciaste tu camino en la fotografía hace tiempo, ¿Cómo das ese salto y comienzas tu faceta como director de cortometraje?



Anteriormente me dedicaba exclusivamente a hacer fotografías y me sentía muy cómodo con eso. No fue hasta que entré a trabajar como director de arte para una agencia de publicidad que me di cuenta que podía utilizar mis habilidades en distintos formatos y medios, lo que me dio pie a aventurarme en video y cortometraje.



¿Qué te inspira para crear?



Cualquier cosa que pase frente a mis ojos a lo largo del día, al igual que las situaciones que vivo y viven las personas a mi alrededor. La música es una de mis principales inspiraciones a la hora de crear conceptos e ideas para mis proyectos. Siempre he dicho que mi mente es como una licuadora que se va llenando lentamente de distintas cosas hasta que se enciende y sale ya mezclada una nueva idea.



¿Qué significa para ti la moda?



La moda para mí significa una manera muy fácil y cotidiana de expresar tu personalidad y cómo quieres representarte. También, en cuanto a fotografía, representa una industria funcional que me otorga la libertad de ser tan creativo como quiera al experimentar y transmitir mis ideas.



¿Cuál es tu sueño a futuro?



Trabajar más y aprender más. Espero llevar mi trabajo a distintos lugares, publicaciones y clientes, colaborar con gente nueva y expandir mis ideas y mis habilidades técnicas.



¿En quien te inspiras?



Mi fotógrafo mexicano favorito es Iván Aguirre. Creo que su trayectoria al igual que su trabajo me inspira a ser fiel a mi visión mientras avanzo.



¿De qué otra manera te preparas para estar en el top de los mejores?



Siempre estoy investigando sobre el medio, leyendo artículos, comprando cursos en línea y viendo tutoriales. También me es muy importante hacer fotos y proyectos personales regularmente, mientras que experimento nuevas técnicas.



¿Cómo visualizas la moda en Sonora actualmente?



Las personas se están dando cuenta de que hay muchas opciones locales con muy buena calidad de confección y diseño, a precios muy accesibles. Esta nueva competitividad por parte de los talentos emergentes ante empresas extranjeras o nacionales es lo que, en mi opinión, ha hecho que la industria se fortalezca bastante, lo cual abre nuevas oportunidades.



¿Cómo te ves tú en 5 años?



Me encantaría poder trabajar en el extranjero y ampliar lo que hago, la manera en la que creo y pienso, y poder juntar más experiencia, para así regresar a México y encontrar nuevas maneras de desarrollar y ampliar la industria y apoyar a los talentos locales.





En corto



Nombre: Saúl Esteban García Hodgers.

Edad: 23 años.

Originario de: Nogales, Sonora.

Estudios: Lic. en Diseño Gráfico (cursando actualmente).

Universidad: Universidad de Sonora.

Reciente premio: Ganó como mejor director de cortometraje con su ‘fashion film’ “Purgatorio”, en el DMX32 organizado por Sara Galindo y Johann Mergenthaler.