Conoce la importancia de proteger a tu mascota de los rayos UV

Los animales también pueden sufrir cáncer a la piel, en especial los que son de color blanco y pelaje corto.



La exposición prolongada a los rayos UV es dañina en cualquier especie animal. Así como nosotros tenemos que protegernos, los animales también deben hacerlo, sobre todo aquellos albinos o mascotas de color blanco, pues su piel es más sensible.



“En los gatos, por ejemplo, si tiene nariz rosada y orejitas blancas o parte de la cara blanca, puede aumentar el riesgo de un tipo de cáncer de piel llamado carcinoma espinocelular, cuyas consecuencias pueden ser tan graves como la amputación de sus orejas o nariz, lo cual es muy doloroso y peligroso para su vida”, comenta Francisca Montero, médico veterinaria de Royal Canin.



Además, el tratamiento es muy invasivo, puede incluir cirugía o remoción quirúrgica de las zonas afectadas, según lo avanzado que esté la enfermedad, puede aumentar su complicación si la zona en cuestión es la nariz. Una vez tratada, el médico veterinario es quien debe proveer de fármacos para el dolor y evitar infecciones.



Pero otro factor a considerar es que si nuestra mascota sufre de cáncer también su alimentación debe ser fundamental, pues sus requerimientos nutricionales son distintos a los de un perro sano.



“En los pacientes con cáncer, no se trata de curar al paciente, sino de mejorar su calidad de vida, ya que en algunos casos, el fallecimiento del paciente con cáncer no se debe al propio tumor, sino a una degradación del estado general. Comprender estos procesos es importante para implantar una intervención nutricional apropiada”, indica la Médico Veterinaria.



Las razas que se ven más afectadas con el cáncer a la piel son los perros mestizos o de raza de color blanco y pelaje corto, que queda más expuesto al sol, como los Dogo Argentino, Dálmatas, Pitbull, Bóxer, entre otros. En cuanto a los gatos, los más afectados son los Sphynx/Esfinge o mestizos de color blanco o con orejas blancas y nariz rosada.



“Hay que poner especial atención a las mascotas que presenten enrojecimiento de la piel, pequeñas heridas o costras, picazón y signos similares, ya que son signos de que la piel está reaccionando y podría deberse a alguna enfermedad de la piel que es necesario tratarla o incluso este u otro tipo de cáncer”, finaliza la experta.





