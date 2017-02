Estudio revela que los perros odian los abrazos

(Tomada de la Red)

Según la investigación de la Universidad de Columbia Británica, los canes se estresarían al sentirse inmovilizados sin posibilidad de escapar.



Un estudio realizado por el profesor de psicología de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, Stanley Coren, concluye que los perros odian los abrazos de sus dueños porque se estresan. Por instinto, la primera reacción de los canes es escapar.



El experto en comportamiento canino examinó 250 imágenes de perros siendo abrazados por sus amos; como resultado ocho de cada diez animales se veían incómodos, mostraban signos de estrés como echar las orejas hacia atrás, cerrar un poco los ojos, volver la cabeza hacia otro lado para evitar el contacto visual, bostezar o levantar una de sus patas como señal de advertencia.



Stanley Coren agregó que cuando un perro "cierra los ojos por completo o se lame los labios" es porque está sintiendo demasiado estrés. Sin embargo, los canes ante el estrés, no reaccionan mostrando los dientes o mordiendo, sino que quieren escapar, al ser abrazados se les estaría privando esta reacción al ser inmovilizados.



Si el abrazo es largo e intenso, la ansiedad del perro puede provocar finalmente una reacción tan violenta como la de morder. Caroline Kisko, experta en comportamiento canino mencionó en Telegraph, que "los perros a menudo se consideran parte de la familia, sin embargo, no son humanos y, por tanto, pueden reaccionar de manera diferente a ciertas interacciones tales como los abrazos".



Especialistas sugieren que en vez de dar abrazos se les muestre cariño con caricias. "Cuando abrazas a un perro (por lo general) muestra signos de estrés" apunta Claire Matthews de 'Battersea Dogs and Cats Home' centro en el que cuidan de animales.



De este modo, asegura que cuando se abraza a un perro se "invade" su espacio personal: "una persona que pone dos brazos alrededor del cuello de un perro puede ser interpretada como intimidante y significa que no puede alejarse de la situación".





