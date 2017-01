Estudio revela que los perros recuerdan lo que hacen sus amos

(Tomada de la Red)

Una investigación publicada en la revista Current Biology dio a conocer que los perros organizan las experiencias que viven en una memoria episódica - es decir, registran hechos vinculados a un contexto y momento concreto.



El estudio fue coordinado por la italiana Claudia Fugazza, del Grupo de Etología comparada Mta-Elte, de la Universidad húngara de Budapest."En una perspectiva evolutiva esto implica que la memoria episódica no es una prerrogativa del hombre y de primates. De hecho, es mucho más común en el reino animal de lo que se cree", observó la investigadora.



‘’Los resultados pueden considerarse como un paso más para derribar las barreras entre animales no humanos y humanos. Les tenemos por listos, pero aún nos sorprenden las investigaciones que demuestran que compartimos algunas habilidades mentales, a pesar de nuestra relación evolutiva distante. Desde una perspectiva evolutiva, este experimento demuestra que la memoria episódica no es única ni evolucionó solo en primates, sino que está más extendida en el reino animal’’, agregó Fugazza.



Anteriormente, los investigadores habían informado que los perros pueden imitar acciones humanas, incluso 24 horas después de haberlas presenciado, si se les daba una orden. Entonces, demostraron que los canes poseen memoria semántica, un comportamiento conocido por todo el mundo: los canes son capaces de preparar una acción como respuesta a una orden.



Demostrar que los perros también pueden recordar conscientemente cosas que han hecho o presenciado en el pasado, memoria episódica, no es tan fácil, ya que no les podemos pedir que nos expliquen lo que recuerdan. Para intentar demostrarlo, los investigadores usaron una técnica de entrenamiento llamada ‘’Haz lo que yo hago’’. Los perros entrenados veían cómo una persona realizaba una acción y luego la hacían ellos mismos. Los animales aprendieron, por ejemplo, que después de ver a su dueño saltar en el aire, debían hacer lo mismo cuando se les decía ‘’Hazlo’’.



El experimento, realizado en 17 perros, se basó en la técnica de adiestramiento en la cual se invita a los canes a repetir una acción apenas hecha por el hombre. Sin embargo el hecho de que los perros respeten regularmente las acciones que ven hacer al hombre no puede ser considerado la prueba de que tengan memoria episódica. Por ello los investigadores cumplieron una acción muy simple, como un dar un golpecito con la mano a un paraguas abierto, en un momento en el cual los perros estaban relajados y no tenían la percepción de estar participando en un entrenamiento ni esperaban una recompensa. Cuando impredeciblemente les fue pedido repetir la última acción, los perros repitieron el gesto, golpeando con una pata el paraguas, aun cuando no tenían ningún motivo particular para recordarlo.



