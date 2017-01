¿Qué nos quieren decir los perros con su mirada culpable?

(Tomada de la Red)

Los perros suelen romper las plantas, zapatos y todo objeto que les resulte atractivo, más aún si son cachorros. Quienes cuentan con un can saben que al preguntarle al animal quién fue el culpable de los destrozos y mirarlo a los ojos, la cabeza del perro se inclinará, su mirada será sumisa y dirigida hacia arriba.



Los dueños suelen pensar que el animal se está delatando. Sin embargo, un estudio realizado por la bióloga Alexandra Horowitz, del Barnard College de Nueva York, en Estados Unidos, demostró que la clásica mirada culpable de un perro no indica si realmente el animal se ha comportado mal, simplemente se trata de una reacción ante los reproches que le hace su amo.



Durante la investigación, se realizó un experimento, donde los propietarios de los perros le ordenaros a sus mascotas que no tocaran la comida que habían colocado en una habitación. Después de que sus amos salieron de la sala, a un grupo de canes se les dio la comida, y a otros, no.



Posteriormente, a todos los participantes se les dijo que sus perros no habían respetado la prohibición. El resultado: los perros que fueron reprendidos mostraron, a juicio de sus dueños, una mirada inequívocamente culpable, no importando si habían comido el alimento prohibido o si ni siquiera lo habían probado.



Tras este ejercicio, Alexandra Horowitz dijo que la percepción de los amos "es simplemente lo que quieren ver los propietarios". Para la investigadora, los seres humanos tienden a transferir sus ideas morales y comportamientos a sus compañeros animales, por lo que mientras más cerca y más tiempo pasan con ellos, más propensos son a este tipo de juicios.



