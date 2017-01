Alimentos que tienen mucha sal

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

1 rosquilla = 560 mg de sal



Los alimentos horneados son los principales culpables, pues contienen bicarbonato de sodio y polvo para hornear, 2 ingredientes que tienen altos niveles de sodio.



½ taza de salsa de spaguetti/lasagna = 440 mg de sal



El azúcar extra fácilmente disfrazará el alto contenido de sal que tienen estas salsas de tomate. Lo más recomendable es que no las compres, sino que las HAGAS en casa.



¼ litro de jugo enlatado = 410 mg de sal



Parece mentira pero el jugo de tomate enlatado, o de cualquier otra verdura, contiene MÁS sal de lo que deberías consumir en una simple comida.



1 rebanada de queso amarillo = 240 mg de sal



Los quesos altamente procesados son increíblemente dañinos, no sólo por su sal, sino también por sus químicos. Los más agresivos son el amarillo, el queso azul importado y el halloumi.



1 taza de corn flakes (sin leche) = 270 mg de sal



Hay cereales que cargan con más sal que una bolsa de sabritas. Y no es que esté en contra de este tipo de alimentos, pero lo mejor sería comer cereales altos en fibra y los menos artificiales posibles. ¿Por qué no mejor avena?



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/5-alimentos-secretamente-tienen-mucha-sal/