10 tips para que su mascota no sufra con la pólvora

Lo que para muchos es la mejor época del año, para otros no. Muchas personas sufren al ver el daño que la pólvora en época navideña le causa a las mascotas, que son las más perjudicadas en el último mes del año.



Ante eso, muchas personas han tomado medidas para garantizarle una fiesta tranquila a sus mascotas, pero si usted aún no sabe qué hacer, tranquilo, KIENYKE.COM le menciona las medidas que puede tomar para el bienestar de su perro o gato.



Fatigue a su mascota en el día para que en la noche esté cansado y pueda dormir tranquilamente.

Acompañe a su mascota mientras se esconde. No lo saque de su refugio, solo haga que se sienta acompañada.

No deje solo al animal en la casa, y cierre las posibles rutas de escape para evitar un accidente.

Expongalo a música clásica y tranquila para disminuir los niveles de estrés.

Suministre esencias florales en el bebedero como terapia de sensibilización.

Evite sacarlo a la calle durante las quemas de pólvora.

No arrope en exceso a su mascota, eso le puede causar más miedo y ansiedad.

Use una caja de transporte mientras pasa su crisis. Si no cuenta con eso, junte dos sillas y una manta y haga que su mascota permanezca debajo de ella.

Consulte con su veterinario antes de la época cuáles son los miedos de su mascota.

Hable con su veterinario para que le recomiende los mejores calmantes, pero no lo auto medique.

En Medellín las mascotas sufren por la quema de pólvora en la “alborada” y durante todo diciembre



Medellín ha lanzado varias campañas para evitar la quema de pólvora -en la que los niños son por lo general los perdujicados-, que lesiona a las mascotas de los paisas.



Y es que tradiciones como la alborada, que es rechazada por muchos, hace del primer día de diciembre uno de los días con más quema de pólvora, por lo que se está haciendo la invitación desde varios entes gubernamentales para evitar más daño en las mascotas.



El Secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Andrés Orozco Escobar, explicó que los animales, especialmente los domésticos, sufren más que las personas con la quema de fuegos artificiales porque ellos, “escuchan siete veces más lo que nosotros oímos”.



Asimismo los estruendosos sonidos pueden provocar taquicardias, la pérdida de crías y otras complicaciones.

Ante esta situación, la médica veterinaria del Centro de Bienestar Animal La Perla, Patricia Cadena Salina y la Alcaldía de Medellín compartieron varios consejos para que cuide a su mascota, tales como arropar con una toalla mojada en agua tibia el tórax del animal -aunque no está comprobado científicamente-, lo cual podría tranquilizar a su mascota y olvidar los molestos ruidos.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/tips-mascota-no-sufra-con-polvora