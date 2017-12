¿Cómo saber si su mascota es dependiente?

(Tomada de la Red)

El vínculo que se entabla entre “el amo” y la mascota es muy parecido a una relación, y al igual que en una relación se crea un gran dependencia el uno del otro. Pero en muchas ocasiones esa dependencia perjudica a los involucrados.



Algunas mascotas son más dependientes que otras, un claro ejemplo son los perros y los gatos. A lo largo de la historia, se ha relacionado a los perros como uno de los animales más sentimentales, los canes siempre serán el mejor amigo del hombre por su naturaleza social y porque siempre demuestra su estado de ánimo, ya sea que este feliz, triste, ansioso, temeroso, en fin, el perro siempre buscará expresarse y llamar la atención.



Por otra parte los gatos se han identificado por ser animales más solitarios, que no requieren de muchos cuidados y se muestran más independientes. Pero esto no es del todo cierto, cuando un gato se queda por un largo tiempo sin su dueño, tiende a sufrir estrés y frustración, quizá no la misma tristeza que puede llegar a sentir un perro, pero igualmente se siente afligido.



Identificando las siguientes características podrá saber si su mascota sea gato o perro depende de usted.



Si al regresar a casa hay algún tipo de desorden, ya sea, papeleras caídas, muebles mordidos, regueros del recipiente del agua o cualquier tipo de desorden, es mu probable que su mascota sienta dependencia de usted y ocasione este tipo de daños con la intención de evitar que usted salga de nuevo.



En muchas ocasiones las mascotas dejan de comer, porque simplemente pierden el apetito al sentir la ausencia de sus dueños, claramente esto demuestra la dependencia que tienen en la convivencia con los mismos.



Demuestra celos cuando su dueño tiene muestras de afecto con otra mascota o con alguna persona, esto es de sumo cuidado, porque en ocasiones se muestran con conductas agresivas.



Estos son algunos de los comportamientos más comunes de las mascotas, cuando se vuelven dependientes. Es importante identificarlos para poder corregir esta situación.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/identifique-si-su-mascota-depende-de-usted