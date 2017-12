IMSS realiza terapias contra trastornos de sueño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Usted o un familiar ronca de forma sonora, amanece cansado, con dolor de cabeza o piernas; tiene hipertensión arterial descontrolada, arritmias cardiacas, sonambulismo, insomnio en cualquier etapa del sueño, crisis convulsivas o conducta poco habitual durante sus horas de descanso, es necesario que solicite valoración en la clínica de los trastornos en el dormir.



Personas que viven con apnea del sueño (roncan) son más propensas a sufrir un infarto, derrame cerebral y diabetes mellitus por ello en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se lleva a cabo un seguimiento con terapia de 21 días, al prescribir el uso de equipo de ventilación mecánica no invasiva.



Gittaim Pamela Torres San Miguel, encargada de la Clínica del Sueño del Hospital General Regional (HGR) 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, explicó que el objetivo es que las personas se acostumbren a utilizar sus dispositivos por lo menos cuatro horas durante la noche, en un tiempo equivalente a 70% del ciclo, un trimestre y seis meses en apnea del sueño moderada y severa.



El seguimiento consiste en revisar clínicamente al paciente y los registros del equipo (mascarilla oro nasal y nasal), donde se verifica que efectivamente hizo la terapia que le protegerá ante eventos respiratorios que provocan complicaciones.



La especialista del Seguro Social alertó que si los derechohabientes no tienen apego al tratamiento de 21 días para controlar la apnea, también pueden dañar el endotelio vascular, causante de Parkinson y Alzheimer.



Advirtió que hay riesgo de desarrollar cáncer por inactivación de genes protectores, como el p53 y en embarazadas previamente roncadoras se ha observado una relación directa con preclampsia.



Destacó que lo novedoso de la clínica son las decisiones diagnóstico-terapéuticas, en las que intervienen otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, psiquiatría, psicología, neurosiología y neumólogos de adultos y niños con especialidad en trastornos del sueño.



terapéutica de apnea del sueño son ventiladores no invasivos domiciliarios con múltiples funciones.



Torres San Miguel recomienda promover hábitos saludables para dormir en niños, adolescentes y adultos; evitar dispositivos electrónicos porque retrasan la hora del sueño profundo; reducir las raciones de comida en la cena y para las embarazadas, relajarse con baño caliente y perfume de lavanda en su habitación.



La recámara deberá ser de color blanco, sin televisión, radio, plantas o mascotas, con el fin de poder conciliar un sueño reparador, sin interrupciones y que proporcione salud.