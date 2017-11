4 Preguntas que debes hacerte antes de pintarte el cabello

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un nuevo color de cabello puede cambiarte la vida… tanto para bien, como para mal. A veces, el cambio dramático puede ayudarte a refrescar tu ‘look’ y hasta ayudarte a tener más confianza en ti misma. Pero en otras ocasiones, si el color no sale como esperabas, podría convertirse en una verdadera pesadilla.



¿Mi cabello está saludable?



Es importante que tu cabello esté en buenas condiciones; esto quiere decir, que no esté dañado por mucho calor, muchos químicos, o muchos tratamientos. Lo PEOR que puedes hacer es empeorar su estado tan frágil.



Y como usarás muchos químicos en un periodo corto de tiempo para teñirlo, tu cabello va a dañarse… eso es inevitable. Y si usas muchas herramientas o tratamientos y notas que tu cabello está reseco o dañado, lo ideal es pensar bien las cosas.



Antes que nada, consúltalo con un estilista para ver si tu cabello está preparado y, de no ser así, qué estrategias podrían implementar para fortalecerlo.



¿Cuánto tiempo quiero tener este nuevo look?



Tal vez quieras experimentar con un color atrevido, pero considera cuánto tiempo quieres tener ese nuevo ‘look’. Los tintes negros y rojos son los más difíciles de quitar, así que si sólo los quieres un mes, será súper difícil cambiarlo sin dañar tu cabello en el proceso.



Es importante que consideres un color semipermanente para cambios más radicales y ver cuál será tu compromiso.



¿Me he hecho pruebas epicutáneas?



Las pruebas epicutáneas o Pruebas del Parche consisten en la aplicación en la piel de la espalda de unos pequeños parches de papel impregnados con diferentes sustancias a las que deseamos saber si somos alérgicas.



Esto es especialmente importante porque, si nunca te has teñido el cabello, definitivamente querrás saber si no serás alérgica al tinte. Cualquier alergia puede provocar resequedad, alopecia e irritación en la piel.



¿Cuánto mantenimiento requiere?



Aunque el cabello saludable siempre es esencial, el mantenimiento se volverá más importante cuando te hayas teñido el pelo. Verás, el tiente resecará tu cabello, así que deberás ajustarte a una nueva rutina. En primera, tendrás que reducir el alcohol en tu shampoo y acondicionador.



Los colores que requieren mayor mantenimiento son los platinados y rubios porque requieren eliminar el pigmento del cabello. Los colores claros también tienden a enrojecerse después de un rato, por lo que tendrás que invertir en un buen shampoo para cabello teñido.



También tendrás que retocar las raíces cada cierto tiempo, al menos cada 2 meses MÍNIMO, dependiendo de qué tanto crezca tu pelo.