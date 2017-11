Síntomas engañosos y sutiles de la diabetes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La diabetes es una condición crónica que consiste en altos niveles de azúcar en la sangre (la glucosa), usualmente a causa de que el cuerpo no produce suficiente insulina (la hormona que ayuda a procesar el azúcar).



Y aunque pensarás que podrías reconocer un síntoma de la diabetes… la verdad es que la gente no sabe cómo hacerlo. A veces, cuando el azúcar no es lo suficientemente alto, no se presentan síntomas. En México, la mayoría de las personas con diabetes NO han sido diagnosticados.



Ganas de ir al baño todo el tiempo



Como con otros síntomas de la diabetes, este síntoma clásico es causado por la circulación excesiva de azúcar en el cuerpo. Cuando tienes niveles altos de glucosa, tu cuerpo tratará de eliminarlo. El agua sigue al azúcar, así que terminarás con una pérdida alta de orina.



Si notas que de repente empiezas a ir mucho al baño o en volúmenes grandes sin razón aparente, especialmente si te despiertas en la noche para hacerlo, es hora de consultarlo con un doctor.



Sientes mucha sed



Con eso de que tendrás muchas ganas de orinar, en algún punto terminarás deshidratada. La micción excesiva va ligada a la deshidratación. Algunos pacientes ni siquiera saben que tienen diabetes y sacian su sed con refresco, jugos o bebidas energéticas que empeoran su condición.



Mal aliento



Por culpa de la deshidratación, terminarás con un pésimo aliento. Por si fuera poco, cuando hay niveles altos de glucosa, tu cuerpo no usará la glucosa para crear energía de tus alimentos, así que quema la grasa para tener energía. Esto provoca la producción de una sustancia que causa un aroma dulce y frutal en el aliento.



Visión borrosa



Cuando los niveles de azúcar son altos, se provocan cambios de fluido en el cuerpo, incluyendo en los ojos. El fluido sigue al azúcar, así que entra al lente. Como resultado, puedes tener visión borrosa que, con el tiempo, puede resultar en miopía. Sin embargo, esto puede revertirse corrigiendo los niveles de glucosa.



Hormigueo o entumecimiento en manos y pies



Después de varios años, la diabetes puede afectar los nervios y vasos sanguíneos, causando una reducción de sensación en las extremidades. El azúcar alto disminuye la circulación hacia estos nervios, y como resultado sentirás hormigueo y entumecimiento.



Pérdida de peso



La pérdida de peso inexplicable sucede por muchas razones, incluyendo cáncer y diabetes. La insulina ayuda a que el cuerpo mueva la energía de la sangre a las células. Cuando hay una deficiencia de insulina, no recibes suficiente energía en las células, a pesar de que fluya el azúcar en el organismo.



Tu cuerpo sentirá hambre. Parte de eso es peso de agua. Pero gracias a que no puedes obtener suficiente energía del azúcar, tu cuerpo quemará su propia grasa y músculo para obtenerla. Además, la pérdida de peso puede ser significativa.



Manchas negras alrededor del cuello y axilas



El oscurecimiento alrededor del cuello y en las axilas es un síntomas sorprendentemente común de la resistencia a la insulina, el precursor de la diabetes. Usualmente se ve en mujeres con Síndrome de Ovario Poliqusístico y resistencia a la insulina. Esto sucede gracias al hecho de que la piel se reseca por culpa de la deshidratación, y estas áreas tienden a tener una piel más gruesa que encuentra más fricción.