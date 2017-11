Estos son los temores al buscar pareja en Internet

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Match.com realizó una encuesta entre sus usuarios en México durante el mes de octubre de 2017 con el fin de saber cuáles son los temores que tienen al buscar pareja en Internet.



Match.com le preguntó a los encuestados si tuvieron algún prejuicio antes de registrarse en el portal de citas. El 46% de los encuestados no tuvo prejuicios antes de registrarse, ya que estaba enterado de cómo funcionaba el portal y de sus ventajas. Mientras que el 33% temía no encontrar personas para formar una relación seria. Por otro lado, el 21% temía que se enteraran sus familiares y amigos y los juzgaran.



Se les preguntó cuáles son los temores más comunes al buscar pareja en internet. El 55% de los encuestados respondió que lo que más se teme es que las personas mientan en la información de su perfil. Por otro lado, el 24% piensa que el temor más común es que usen su información para otros propósitos. El 21% piensa que el temor más común es conocer a una persona peligrosa, psicópata o pervertido/a.



En cuanto a la seguridad en la primera cita, el 64% de los encuestados piensa que la medida de seguridad más importante para tener una primera cita es que sea en un lugar público. El 32% de los encuestados recomienda conocer a la persona primero por video chat o webcam y solo el 4% piensa que la medida de seguridad más importante es contarle a un amigo o una amiga.



Los usuarios compartieron los medios que aplican para indagar sobre sus posibles matches. El 46% de los encuestados se hace amigo en Facebook para indagar sobre sus posibles candidatos, el 31% de ellos elige seguir a la otra persona en redes sociales como Twitter o Instagram y el 23% prefiere confiar en lo que la persona cuenta en el chat del portal.



Finalmente se expresaron con respecto a lo que más les gusta de interactuar online. El 52 % considera que tiene mayor probabilidad de conocer a personas con intereses en común. El 29% ve una posibilidad de mayor interacción por medio de un dispositivo y así decidir si se conocerán o no. Y el 19% considera que tiene la posibilidad de conocer a un número mayor de prospectos.